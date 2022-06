Fer del Solar habla: La Academia y el cáncer llegaron el mismo día a su vida

Fernando del Solar habló con honestidad del drama que vivió en 2012, cuando la felicidad y la tragedia sucedieron en menos de 24 horas.

Del Solar apareció en el programa de presentación del reality show La Academia 20 años, que empezó el fin de semana y que celebra dos décadas desde su primera generación.

Junto con otros famosos y artistas que han sido parte de este programa desde 2002, Fernando del Solar habló de su experiencia como conductor de la generación que celebró los 10 años de La Academia, en 2012.

"No debí hacerlo", dijo Fernando en la entrevista que se transmitió dentro del programa del sábado. De acuerdo con su narración, el mismo día en que se anunció que él sería el conductor, recibió también el diagnóstico de cáncer.

"Por la tarde estaba recibiendo el nombramiento del conductor y todo era felicidad porque lo había conseguido pero había algo que no me dejaba celebrar del todo porque por la noche, yo tenía cita con el médico para saber el diagnóstico".

Fernando Del Solar cuenta que efectivamente, aquel mismo día por la noche fue con el médico y le dio la noticia de que tenía la enfermedad. "Y él empieza a hablar de las opciones que hay pero uno empieza a hacerse chiquito en la silla, chiquito, chiquito y de lo que tienes ganas es de salir corriendo de ahí".

Fernando Del Solar condujo aquella Generación de la Década en La Academia junto con su entonces esposa Ingrid Coronado, quien también apareció en el programa y compartió que efectivamente fue una de las decisiones más fuertes y complicadas.

En ese 2002, Yahir se integró como parte del panel de jueces junto a Marta Sánchez y Julio Preciado, mientras que el ganador fue Alexis Hernández.

Fernando del Solar dice que, a la luz de su historia, agradece la oportunidad de haber conducido el programa pero que está consciente de que fue un error.

"Nunca debí aceptar ser el conductor sabiendo que tenía cáncer", dijo.

Despide a su padre

Fernando del Solar vivió el domingo una tristeza: la muerte de su padre.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo", escribió en una publicación de su Instagram en la que compartió algunas fotografías en compañía de su padre.





"Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos", agregó el conductor.

Del Solar era muy apegado a su padre, a quien constantemente recordaba como una de las influencias más importantes de su vida.