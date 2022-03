Fer Corona triunfa, tiene cuerpazo y confiesa: "Mis fans son bien intensas"

Si alguien quiere ver inmediata respuesta de los fanáticos de las redes sociales debe acercarse a Fer Corona, quien se ha caracterizado por estar presente siempre en ellas con inmediatas respuestas y apoyo de sus seguidores. Consciente de que no lo es todo en la música, también está haciendo colaboraciones con diferentes personalidades del regional para que, de alguna forma, el éxito se vea reflejado en sus presentaciones. Una de las más recientes la realizó con Luis Ángel “El Flaco”.

No paras de trabajar...

Hemos estado trabajando mucho. Traemos nuevo tema, colaboraciones y muchas sorpresas para todos los que siempre nos han estado apoyando. Se los agradezco mucho.

Eres de los artistas que tiene a las fans más fieles...

Gracias a Dios, mis fans son bien intensas, así como yo. Todo se parece a su dueño (risas). Pero todo con cariño siempre.

¿Nos puedes contar de tu nuevo sencillo junto a Luis Ángel “El Flaco”?

Revivimos Ojalá que te mueras, que estaba en norteñito y lo hicimos con banda sinaloense, con la banda del Flaco, que la verdad se ha portado muy bien en esta onda de la promoción. Nos ha ido muy bien, está gustando mucho.

¿Cómo nació la idea de hacer una colaboración juntos?

Hace un rato que lo grabamos, antes de la pandemia me invitó a Mazatlán porque hizo una serie de “en vivos”, y me dijo que eligiera la canción que yo quisiera. Con mi Grupo Tosco siempre tocamos Ojalá que te mueras en nuestros bailes y la gente se prende mucho, como que les gusta dedicar este tema. Es como una metáfora del amor.

También traes sencillo como solista con muchos invitados; cuéntanos un poco...

Vas a volver de rodillas, un tema en el que invitamos a varios artistas, actores, hasta los Wapayasos salen en el video.

¿Dónde se grabó?

Aquí en la CDMX en una cantina muy famosa. La verdad es que armamos una gran fiesta, y nos ha ido muy bien también con este sencillo; al público le está gustando mucho este tipo de canciones, y bueno, espero que a ustedes también.

¿Tú crees que pegan más las de desamor?

Yo creo que ahorita sí, depende de cómo uno traiga el corazón. Pero creo que aunque estés bien, escuchas una buena rola de dolor y te recuerda, hasta que la cantas a todo pulmón. Una de las canciones que más te ha funcionado fue Provócame, de Chayanne.

¿Fue complicado plasmarla en tu estilo?

Al principio pensé que sería una posibilidad que sucediera eso, pero las generaciones nuevas hasta me preguntaban que si yo la había compuesto. Muchos no habían escuchado la canción, tenía ya tantos años que no se había grabado, que no la conocían.

¿Qué tipo de canciones te gustan más, las baladitas o las bailaditas?

Definitivamente, las bailaditas y de a cartoncito (risas). De todo, de todo, me gusta mucho bailar en el escenario.

¿Es complicado buscar tiempos para hacer ejercicio entre tus presentaciones?

Desde siempre he sido deportista, me gusta mucho. Desde que tengo memoria se me ha hecho costumbre, y ahora lo hago más por la salud; de repente me voy a entrenar y me duele el hombro, la rodilla. Pero creo que es muy importante hacer ejercicio y comer un poquito saludable para durar más años. Con la pandemia sufrimos mucho para ejercitarnos.

¿En dónde vas a estar próximamente?

Tenemos varias fechas aquí en Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Entonces, vamos a andar del tingo al tango.

