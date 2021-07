¿Feos y caros? Jenni Rivera y los controvertidos leggins con su rostro

Muy pronto se cumplirán 9 años de la muerte de Jenni Rivera, pero su música e imagen siguen tan vigentes que fueron motivo de inspiración para fabricar unos leggins que generaron controversia.

Pedro Rivera, padre de la Diva de la Banda, compartió en sus redes sociales las imágenes de las prendas que a muchos les gustaron y otros criticaron.

Y es que, para muchos, el diseño les pareció extraño, pues el rostro de Jenni Rivera se deformará de acuerdo con los cuerpos de las personas que los compren.

Además, sorprendió a muchos que el costo de los leggins es de 44 dólares, unos 900 pesos mexicanos, más los 250 pesos correspondientes al envío.



Las opiniones lo dicen todo: "Con perdón de Jenni que en paz descanse pero eso se ve muy corriente no seria cosas que ella le hubiera gustado hacer o ver (sic)”.

“Jajaja ni loca me pondría una de edad me sentiría ridícula una blusa si pero un leggins no jamás (sic)”; “Lo peor que pudieron sacar osea quien pretende pasear o ponerse eso con la imagen de Jenny, hubiera sido más padre solo sus iniciales su marca (sic)”.

Pero estos leggins no es lo único que se puede encontrar en la tienda en línea que promueve Pedro Rivera. Playeras, gorros, tazas, fundas para teléfono, cojines y hasta cangureras con el nombre y foto de Jenni están a la venta.

Se trata de ganancias a nombre de Jenni Rivera que seguramente deben entrar dentro de la auditoría que solicitó el hijo menor de la cantante, Johnny López, a la empresa que lideran sus tíos Rosie y Juan, y por la que existe un distanciamiento familiar.

