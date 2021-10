¡Feliz abuelo! Eduardo Rodríguez emocionado con el nacimiento de su nieta

Un regalo de vida llegó a la familia de Eduardo Rodríguez. Su hijo José Eduardo, procreado con Vanessa Guzmán, debutó como papá la semana pasada. En entrevista, el actor, quien participa en el programa Las estrellas bailan en Hoy, nos cuenta que pese a que su retoño no planeaba convertirse en padre tan joven, es “un chavo muy centrado”, por lo que confía hará buen papel como progenitor.

Además, revela mantener una buena relación con su ex, Vanessa Guzmán, y la defiende de quienes la atacaron en las redes sociales por participar en competencias de fisicoculturismo.

Tu hijo se convirtió en papá, ¿cómo te sientes? Muy feliz, emocionado... Él está disfrutando, viviendo este acontecimiento muy ilusionado, muy enamorado... Muy feliz.

Cuando eres papá primerizo siempre existen muchas dudas… Sí, a mí me tocó vivirlo, pero es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Siempre quise y soñé ser papá a los 25 años, y así fue. La relación que tengo con mi hijo es padrísima; muchas veces he pensado qué hubiera pasado de haberme esperado, pero definitivamente es lo mejor que he hecho. José Eduardo ha sido siempre un hijo centrado; claro, con sus ideas. Tiene una forma de ser muy especial: me siento orgulloso de cómo lleva su vida... Ha logrado sus objetivos y me encanta atestiguar la felicidad que ahora vive.

¿Él también quería ser papá a temprana edad? No, igual tenía planes más adelante, pero se dio y él feliz, que es lo principal.

La bebé los unirá más como familia… José Eduardo vive en Estados Unidos; he procurado estar lo más cerca posible con él, y definitivamente vamos visitar a la nieta lo más que se pueda. Él siempre que viene conmigo se la pasa padrísimo. Yo tengo una familia muy grande, muy unida... Y ahora sí que habrá una integrante más en nuestras reuniones familiares. De un tiempo para acá Vanessa y yo estamos en comunicación y tenemos buena relación.

¿Qué piensas de que Vanessa Guzmán sigue y practica el fisicoculturismo? Está padrísimo, pues ella siempre se propone cosas, le echa ganas y me da gusto que ahora obtenga los resultados que se está proponiendo en esa disciplina. Ella es una persona muy organizada, entregada, tal y como lo requieren estas competencias de fitness.

Recibió críticas en las redes sociales, por el cuerpo que logró... Es muy fácil criticar, pero invito a esas personas que se pongan frente a un espejo y ver si no les gustaría tener ese cuerpo. Generalmente quien juzga es gente que no es capaz de lograr esos objetivos, entonces, lo más fácil es enjuiciar.

¿Hablaste con ella tras ese incidente? Sí, desde que empezó a entrenar. Asistió a la graduación de mi hijo y ahí me comentó que estaba entrenando para la competencia. Cuando estuvimos allá, me tocó ver cómo cuidaba su alimentación, sus horas de entrenamiento y le expresé mi apoyo. En el sentido de las críticas, siempre he sido partidario de que todos los que no hablan bien de la gente, que se compren una vida.

¿Intercambian tips de alimentación o de entrenamiento? Toda la vida, los dos nos hemos preparado en ese sentido. Y sí, siempre que hay una duda, nos damos algún apoyo o una recomendación mutua.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!