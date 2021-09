Felicia Garza no quiere más pleitos, ondea la bandera de la paz y ofrece disculpas

Ante las declaraciones que ofreció luego de la muerte de su hermana Rosa María Bojalil, Felicia Garza acepta que como ser humana es falible y pudo haber cometido errores, por lo cual ofrece disculpas. “Si en cierto momento dije o hice algo que ofendió a los demás, lo siento, me equivoqué. No tengo ningún reparo en reconocer mis errores y trataré de mejorar para que no se vuelvan horrores”, sostiene.

Por eso, se rehúsa a decir algo más para no causar mayor polémica. “Dicen que la ropa sucia se lava en casa, y así es. El tema está agotado. Murió mi hermanita y hay que respetar el duelo, no tiene caso hablar más de eso. Se ha hecho toda una maquinaria de esto y no quiero participar. Si alguien me quiere hablar y decir algo, que lo haga, siempre estoy abierta a dialogar y resolver las cosas”, expresó.

Respecto a Marcos Valdés, sólo tiene cosas positivas qué decir. “Lo respeto y lo admiro, lo digo con toda franqueza. Imagínate, yo lo lancé, entonces, siempre le tendré una gran admiración”.

Sobre si es verdad que nadie de su familia la quiere ver ni hablar, responde: “Ay, no sé. Mucha gente de mi familia me dejó de hablar desde que hice mi transición, pero es el precio que uno debe pagar por hacer lo que de verdad desea en la vida. Aparte, ahorita todos están condolidos. Quiero dejar pasar un tiempo y ya después veremos cómo restañar heridas. Por ahora, sólo quiero hablar de mi vida profesional, no de mi vida privada”.

CELEBRARÁ LA VIDA

Felicia Garza está pronta a cumplir 81 años de vida y 60 de trayectoria profesional, por lo que piensa hacer una comida para celebrar tales acontecimientos: “En estos momentos todo está exacerbado por la muerte de mi hermana, pero para el 7 de septiembre ya habrá pasado un poco el duelo. Voy a hacer una comida, y el que quiera venir será bien recibido”. Al cuestionarla sobre si considera que tiene motivos para festejar, nos cuenta: “A mis 81 años, seguir en esta actividad y hacerlo con dignidad me parece extraordinario, es un regalo de la vida, por eso quiero celebrar”.

ESTÁ DELICADA DE SALUD

Además, dice que ha estado enferma, y si se descuida, en cualquier momento puede morir: “Hace tres meses me dio un ataque tromboflebítico en las piernas (un proceso inflamatorio que hace que se forme un coágulo de sangre que bloquea una o más venas), pero si se van al cerebro, al pulmón o al corazón, puedo morir. Por eso no quiero andar en chismes, debo estar tranquila y seguir un riguroso programa médico”.

Felicia asegura que siempre ha sido una persona dedicada a trabajar y no a hacer escándalos: “Tengo espíritu propositivo, no soy ave de mal agüero. Con la zozobra que vivimos, lo que hace falta son buenas noticias, así que por eso lo mejor que puedo hacer es festejar la vida”.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!