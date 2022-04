Federico Ayos se sincera sobre su relación con Diego Olivera, quien ha sido como su padre

Diego Olivera y Federico Ayos se llevan de maravilla como padre e hijo, aunque no siempre fue así, pues el joven actor confiesa que al principio tuvieron muchos problemas, ya que su rebeldía le hizo tomar una actitud equivocada. Ya han pasado más de 20 años de convivencia, y la realidad es que a Olivera no le hizo falta engendrar a Federico para ser, ejemplarmente, la figura paterna que necesitaba cuando apenas era un niño.

Antes de que terminara las grabaciones de Amor dividido, el artista de 29 años abrió su corazón para hablarnos de este tema tan familiar, así como del reto que significó interpretar a un homosexual en la producción de Angelli Nesma.

¿Qué te suma tu personaje en Amor dividido? Gabriel, sin duda, me suma muchas cosas. Es un personaje muy rico en matices y uno de los que más he disfrutado en mi carrera. Él vive una problemática muy oscura que hace que se desencadenen situaciones casi trágicas en su vida y entorno. La verdad es que estoy disfrutando este tipo de personaje que me reta como actor, que está cargado de emociones y suma experiencia a mi trayectoria.

¿Cómo es que la vida te trajo a vivir en México? Mis padres también son actores, entonces, hace una década les surgió una oportunidad laboral acá y decidieron trasladarse. Yo llegué en el 2011 a unas vacaciones de dos meses, y pues ese tiempo se ha convertido en 10 años. La verdad es que me enamoré de México; este país también me recibió con un amor increíble y me ha dado toda una carrera de posibilidades, lo que me tiene muy agradecido.

¿No estaba en tus planes quedarte? Sin duda no estaba en mis planes quedarme a vivir en México; yo era un adolescente de 18 años que tenía la expectativa de regresar a mi país con mis amigos, mi cultura, mis afectos, a seguir con la carrera que había comenzado en Argentina, pero una cosa llevó a la otra, y hoy estoy muy agradecido con México por apapacharme.

¿Desde pequeño siempre tuviste las ganas de actuar? Cuando era chico y tenía siete años sí sentía esa curiosidad por actuar e interpretar, pero como a los nueve o 10 años sentí una especie de fobia por la actuación porque mis padres se dedicaban a lo mismo, veía cómo era el ambiente, el trabajo y la manera en la que mis padres vivían con la fama en Argentina, en que los perseguían en las calles, les pedían fotos, entonces me dio temor por muchos años, hasta que a los 15, gracias a un amigo, retomé mis clases de actuación, y al estudiar con una gran maestra que tuve en Argentina, me picó otra vez el bichito de querer contar historias a través de la actuación.

¿Qué le aprendes a tus padres y cómo es crecer en un hogar rodeado de reconocidas figuras de la televisión? Aprendí muchísimo de ellos, porque a lo mejor, cuando había situaciones en las que no eran particularmente para enseñarme algo, yo observaba todo y aprendía solamente con ver cómo ellos trabajaban y se esforzaban en su carrera, sabiendo que en esta profesión a veces es pan para hoy y hambre para mañana; un día puedes tener trabajo, pero al otro no.

Aunque Diego no lleva tu sangre, se ha comportado como un padre para ti... Sí, sin duda. Es mi imagen paterna, me crió desde los siete años. Él me ha dejado muchas enseñanzas que me hacen ser el hombre que soy hoy.

¿Cómo es él como papá? En un principio teníamos muchas diferencias; cuando él me conoció yo era un niño muy rebelde que le hacía la vida imposible, como en las telenovelas, pero con el paso de los años fui creciendo, él fue cediendo, y actualmente tenemos una relación muy bonita entre nosotros dos y con toda la familia. Tenemos una relación muy cercana en la que no existen los tabúes y podemos hablar de todo.

¿Desde cuándo no vas a tu país, Argentina? Hace tres años, y espero ir pronto (de hecho, ya viajó para allá); ahí está mi abuela, tíos, primos y tengo muchas ganas de verlos.