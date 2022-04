Federica Quijano siente que todos le apuntan con el dedo; la cantante está en una encrucijada

Federica Quijano fue una de las artistas que consiguió convertirse en diputada plurinominal en la actual legislatura. Su agenda está enfocada en los temas de discapacidad y derechos de los niños, ideales en los que se ha metido a fondo sobre todo a partir de que uno de sus hijos fue diagnosticado con autismo.

La diputada por el Partido Verde Ecologista y autora de temas "Al pasar" y "Nuestro amor" fue cuestionada en redes sociales sobre el voto que emitirá el próximo martes sobre la Reforma Eléctrica.

Aunque no dijo si votará a favor o en contra, la cantante señaló que "mi única ley son mis hijos".

"Todo lo que haga, bueno o malo, siempre será juzgado. Siempre he sido irreverente, siempre he sido honorable. Al final todo lo que llevo trabajando por la discapacidad termina metido en un cajón"

Federica Quijano es parte de Kabah desde su fundación junto con María José Loyola, Apio Quijano, Daniela Magún, Sergio O'Farril y René, con quienes consiguió crear himnos del pop noventero como "La calle de las sirenas".

Actualmente la banda vive un reencuentro como parte de la gira 90's Pop Tour, en la que comparte escenario con muchos otros grupos de esa década, pero Federica, desde hace dos años comenzó a involucrarse en temas de política, primero como vocera del Partido Verde Ecologista y luego como candidata a diputada plurinominal, puesto que hoy ejerce.

"Todos mis logros en cuanto a salud mental y autismo siempre se verá empañada por momentos como estos en donde todos tienen el dedo apuntándome. Haré lo que considere correcto, tengo 50 años y tengo mucho más que hacer", escribió la diputada en un hilo de Twitter en el que contestó a varios internautas que le preguntaron si asistirá el martes a la votación del pleno.

Federica Quijano también confesó que a pesar de que ha estado en todos los foros públicos que se han organizado sobre el tema de le Reforma Eléctrica, todavía no se siente segura sobre su conocimiento del tema.

"Yo no me escondo, jamás lo he hecho, estaré ahí el martes y escucharé todo lo que se tenga que decir y explicar. No es un tema que conozco al 100% por más que estuve en casi 100 foros, hay quien está de acuerdo y quien no y sin embargo siempre quedarás mal con alguien", escribió la integrante de Kabah.