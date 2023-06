Federica Quijano llora al recordar la dura infancia que tuvo con su papá, quien está en un hospital psiquiátrico

Federica Quijano revela la difícil infancia que vivió por la ausencia de su padre.







Federica Quijano compartió ante las cámaras que tuvo una complicada infancia con un "padre ausente e irresponsable" debido a un hecho traumático que él sufrió con su abuela, confirmando así, lo que su hermano Apio Quijano contó en 'La Casa de los Famosos México'.













"Son temas familiares, para nosotros, fuertes, dolorosos, no sé por qué Apio está sacando todo eso en el programa, yo creo que está muy vulnerable, tocó temas que él y yo quedamos, inclusive, de no hablarlos porque no dejan de dolernos", dijo la integrante de Kabah.













“Mi papá nunca estuvo, no lo puedo juzgar tampoco, porque él cuando estaba chiquito su mamá se suicidó en frente de él, supongo que eso para mi papá no habrá sido nada fácil. Sin embargo, nosotros como hijos, pues no tenemos la culpa. Él era psicoanalista, él se fue a estudiar en vez de aceptar las fábricas que le dejó mi abuelo, mi papá se dedicó a investigar ¿por qué se murió su mamá?”, indicó a 'Ventaneando'.

















La cantante Federica Quijano manifestó que tampoco ayudó en su crianza que su madre fuera muy joven, y que se mudaron a una casa con su papá, quien está en un hospital psiquiátrico con principios de esquizofrenia y tanto ella como sus hermanos se hacen cargo de su manutención.









Federica recordó que su madre los tuvo muy joven, por lo que no supo muy bien cómo lidiar con el cuidado de sus hijos cuando se casó con otra persona, por lo que envió a sus hermanos Luis, Apio y a la cantante a vivir con su padre, a quien casi no conocían, pues era muy poco el trato que habían sostenido con él. Al llegar a vivir con su padre, los pequeños se encontraron con la sorpresa que él ya había rehecho su vida con otra mujer, quien les decía que si no vivían con su mamá era porque no los quería.

"Nos vamos a vivir con este papá que no conocíamos al 100%. Mi papá rentó una casa para que nos fuéramos con él y se le olvidaba que existíamos, entonces nos dejaba solos en la casa a los tres, sin comida, sin nada".

Recordó el día del sismo de 1985, cuando estaba junto con sus hermanos en el consultorio de su papá en Polanco y comenzó a temblar, por lo que abrieron la puerta, pero su papá ni se inmutó y hasta les pidió que cerraran la puerta porque estaba trabajando, por lo que, en ese momento, decidió que sería ella quien tendría que velar por sus hermanos pequeños y, rápidamente, los tomó de la mano y los sacó del edificio.













