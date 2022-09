Federica Quijano explota... humillan a sus hijos y pide cárcel para la agresora

La semana pasada, Federica Quijano y sus hijos, María y Sebastián, fueron víctimas de un penoso incidente a través de sus perfiles en Instagram. Una supuesta fan de Kabah envió comentarios hirientes, perversos y llenos de maldad a María, para más tarde confirmarlo en la cuenta personal de la cantante; ahí, la agresora sostuvo su opinión, carente de cualquier sentido común y sólo con el fin de ofender.

Platicamos en exclusiva con la cantante, quién además de defender públicamente a sus hijos, manifestó su postura de llegar hasta las últimas consecuencias para que ningún joven, en condición de adopción, sufra este tipo de ataques.

Lamentamos los ataques a tus hijos... Estoy furiosa. Fue una falta de humanidad, de empatía... No sé qué le pasa a la gente que se esconde detrás de una cuenta para destruir a alguien. Como figuras públicas a veces estamos acostumbrados al hate, pero que se metan con mis hijos no lo voy a permitir jamás.

La atacante es tu fan, ¿no? Entiendo que sí. Menos mal que yo reviso lo que le ponen a mis hijos, pero ahora María me dijo: “Mira, ma, lo que me ponen. Esto si me está doliendo mucho”. Se puso a llorar por lo que escribieron a su hermano, no tanto por ella. Y pues yo como mamá explicándole que ellos son el regalo más hermoso que me pudo pasar. Toda mi vida cambió desde que llegó. De verdad me costó mucho trabajo.

¿Y luego que pasó? Que la mujer esta, todo lo que les escribía a mis hijos, también me lo había puesto a mí: “Ellos no merecen ser tus hijos ni llevar tu apellido”, pero que me adoraba.

Terrible, de recordarle a su mamá... Claro. ¿Qué puede tener en la cabeza para decirme que me ama y maldecir a mis hijos? Es una persona que debe estar enferma. Le pedí que me diera la cara, que jamás se volviera a meter con mis hijos. Le escribí a Daniela (Magún), y me enteré que a ella también le escribió; también le escribí a La Josa, porque el perfil tenía una foto con ella, y María José me comentó que a ella no le pueden escribir porque tiene bloqueados los comentarios.

La historia de siempre, un anónimo... ¡Sí, exactamente! Hacer daño psicológico y violentar los derechos de mis hijos no va a pasar. Hacerle daño a un niño con discapacidad de esa manera hoy por hoy es cárcel. Tenemos que fortalecer a la policía cibernética, que los cafés internet tengan más control, porque ahí se albergan los peores personajes que amenazan.

¿Denunciarás? Ya lo hice. También me acerqué a la comisión de ciencia y tecnología para impulsar una iniciativa más agresiva para que nuestros hijos estén más cuidados. Ya sé de dónde viene la amenaza y el IP, ya sólo estamos esperando el teléfono linkeado.

¿Qué les dices a las mamás? Deben tener más comunicación con sus hijos, porque luego pasan estas cosas y no te enteras. Después de la pandemia se triplicó el suicidio de chavos, y yo no voy a permitir que a mis hijos les pase algo por una idiota sin escrúpulos. Mi hija sólo tiene Instagram, que es la red social más tranquila. Somos una familia sólida y así tienen que ser todas.

Te recomendamos:

Esto costaría el lujoso anillo de compromiso de Maite Perroni

Así luce Gael García como 'hombre lobo' en nuevo tráiler de Werewolf

Carlos III saluda a sus nuevos súbditos desde Buckingham