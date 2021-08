Fátima Molina da la cara ante acusaciones de vecinos: "Dejemos de mentir"

Un vecino de Fátima Molina la acusó con los medios de ser abusiva y sacar sus pertenencias del edificio que explotó en la colonia Acacias de la CDMX, contrario a lo que permitían las autoridades.

"Pasó 4 veces, se dieron cuenta todos los vecinos, y eso Está mal porque no les dio la oportunidad de pasar a los demás vecinos las veces necesarias para sacar sus valores, no era sacar muebles o electrónicos. El agandalle, ¿no?", dijo Alfredo Segura. "Hasta sacando sus pantallas, nada más podía pasar una persona, pero ella llegó con bastantes personas y complicó el tema de la entrada, y sus amistades sacando todos sus muebles", reiteró.

Así que Fátima Molina decidió salir a dar la cara y aclarar que ella no se aprovechó de la situación, y que al igual que otros vecinos, quiso rescatar sus pertenencias.

En redes sociales publicó un mensaje donde explicó todo:

"Sólo para aclarar, yo no he hecho mudanza ni he usado "mis influencias" para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco, y que evidentemente no me conoce.

He sacado lo que las autoridades me permitieron como a MUCHOS vecinos más. He entrado yo sola al departamento solo con fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos no indican.

Dejemos de mentir y de creer mentiras. Tampoco he pasado 4 veces al lugar, porque no se me ha permitido. Jamás pasaría por alto a una autoridad. Me he anotado como todos, he hecho fila como todos, y pertenezco al edificio y piso del cual salió la fuga de gas, y me tocó estar dentro del departamento cuando sucedió la explosión.

Platicando con más vecinos, sabemos que todos recibimos instrucciones diferentes los primeros 2 días por parte de fiscalía, peritaje o administración del edificio, y ahora se está armando un plan para tener una mejor organización.

Me ha tocado ver cómo más personas han podido sacar más cosas porque están en buen estado y porque así se les permitió por parte de las autoridades. En mi caso, está casi todo perdido como la mayoría de los habitantes, de mi torre y no tengo información exacta aún de lo que pasará.

Deseo que nadie tenga que pasar por eso, porque si así fuera, entenderían cada detalle que cada uno estamos sintiendo. Todos estamos muy sensibles, con mucha incertidumbre y sumamente cansados.

Pero hablar con mentiras y distorsionar la información, me parece que no lleva más que a lastimar. Gracias por el interés y sus muestras de cariño constantes".

