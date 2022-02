Farruko se convirtió al cristianismo y pero advierte: "No me estoy despidiendo"

Con casi 15 años de trayectoria en el género urbano, Farruko vive un momento de transformación tras un giro religioso que ha dado mucho de qué hablar. En Premio lo Nuestro 2022 fue reconocido con el premio a la Excelencia Urbana, pero anunció que pronto veremos más de él.

Tras las críticas le han llegado por algunos fans que se quejan por haber pagado un boleto para ver un concierto de música urbana y no un concierto de alabanzas, el cantante se presentó para interpretar éxitos como ‘Ki’, ‘Pepas’ y ‘El incomprendido’, pero también cantó en vivo la canción ‘Gracias’, con la cual incursiona en la música cristiana.

Al parecer se retirará del reguetón y se dedicará a la música cristiana. Así que tras recibir el premio, Farruko dijo un poderoso discurso donde habló De Dios:

"Se siente grandioso, se siente glorioso y en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron quienes me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, sólo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto.

Y este momento es la excusa perfecta que voy a utilizar para no hablarles de religión, hablarles de una realidad. Este mundo cada vez se enfría más; no lo digo yo, lo dicen las noticias. Hoy en día la guerra que estamos viviendo es Rusia con Ucrania; muchos inocentes muriendo. Lo dice en Puerto Rico ahora mismo mi hermano que batalla en una cama luego de un atentado por disparo. Quizá aquí hoy estamos celebrando mi carrera, pero allá afuera hay mucha gente sufriendo con una necesidad increíble. Quizá tú mismo que me estás viendo a través de televisión, quizá tú el que está aquí hoy en día también tienes una necesidad. ¿Sabes por qué…? Como dije, aunque se sienta gratificante, aunque se sienta glorioso, no me glorifico de eso. La gloria se la doy a Dios porque no hay humano en esta Tierra que pueda con la gloria.

Y con esto me despido y se los digo brevemente: ama tu prójimo, ama tu enemigo, perdona y sé perdonado, y ten compasión de los demás. Que Dios me los bendiga, los amo. Bendición y gracias".

x