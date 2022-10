Famosos reaccionan a nueva realidad: su popularidad en redes sociales determina si les dan empleo o no

Antes, la premisa era: “Si un artista no sale en televisión, no existe”. Hoy esa lógica se ha modernizado: “Si no tiene redes sociales, está fuera de la jugada”. En efecto, si antaño el rating era el dios que decidía el éxito o fracaso de un programa, ahora la presencia en las distintas plataformas de internet (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) ha tomado su lugar.

¿Cuántos seguidores tienes? es una pregunta obligada que algunos directores de casting hacen a los actores que van a realizar pruebas para ver si los contratan en un proyecto. Para algunos, esta situación se presta a injusticias, pues no toma en cuenta la trayectoria de un artista; para otros, es una simple cuestión de negocios.

Con pesar, la actriz Elvira Monsell denunció esta situación: “Pasa una cosa bien triste en mi medio: te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas, no importa si eres actor o no; no importa si tienes estudios o no; no importa si hay trayectoria o no. Lo importante es cuántos seguidores tengas”. Esta circunstancia no se ha generalizado, pero cada vez sucede con mayor frecuencia en el medio artístico.

“LO MEJOR ES SUBIRTE AL TREN”

Al respecto, Michelle Renaud, quien cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram, manifestó: “Un buen actor no se hace por la cantidad de followers, sino por su trabajo. Si se trata de una marca que le va a pagar a una persona pública para que la anuncie, estoy de acuerdo; pero en televisión o cine, no se vale”. Daniel Giménez Cacho, quien recientemente protagonizó la obra de teatro Network, donde se reflexiona sobre la incidencia de los medios de comunicación en nuestra vida diaria, precisa: “Me alarma saber que hoy, en los castings para conseguir trabajo en películas o series, te pregunten cuántos seguidores tienes, y si no cuentas con los suficientes, no te dan el trabajo. Es indignante”.

Para Sugey Abrego, esta situación es una muestra de los nuevos tiempos que vivimos, en los cuales las empresas “no sólo buscan un artista que llene las expectativas del personaje, sino alguien que también ofrezca un valor en sus contenidos de redes sociales. A mí me cayó el veinte cuando mi mánager me hizo llegar castings de empresas extranjeras; decía que al presentarme debía decir el monto de mis seguidores en Twitter y Facebook. En ese momento empecé a promover contenido con valor de lo que le gusta a Sugey Abrego la persona, no la actriz”.

Horacio Castelo, actor y consejero de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), ve la situación desde dos ópticas: “Como artista me parece terrible, porque si ya eres un actor de trayectoria que durante muchos años te has preparado y estudiado, y de repente no te dan las oportunidades que mereces porque no tienes los seguidores que se exigen, es injusto. Pero, por otro lado, como empresario lo entiendo, porque lo que tú vendes es un producto que debes comercializar y buscas la mejor manera de hacerlo”.

En este punto, coincide Sugey: “Todas las marcas buscan clientes, y no olvidemos que nosotros como actores somos parte de un negocio en una cadena de producción que implica la publicidad”. Esta situación, agrega Horacio, sucede cada vez con mayor frecuencia en distintas partes del mundo. Por eso sugiere: “Lo mejor es subirte al tren y hacer un adecuado manejo de las redes sociales”.

FOBIA A LAS REDES

Pero, ¿qué pasa con aquellos artistas que se niegan a utilizar las plataformas digitales? Algunos le tienen fobia a las redes sociales, otros las desdeñan por la inversión en tiempo y trabajo para mantenerlas activas, y unos más alegan temor a la sobreexposición. La propia Elvira Monsell indicó: “Esto de las redes sociales a mí no se me da, entonces, espero que algún día haya un productor que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera, y no porque tengo cuatro mil y pico de seguidores, y no los cien mil o dos millones que ellos piden”.

Sugey considera que quienes no tienen redes, “desafortunadamente no serán conocidos por las nuevas generaciones. No digo que se olviden sus años de carrera, pero hoy los jóvenes tienen un celular, manejan redes sociales, y muchas veces no saben quién es un primer actor, pero lo buscan. En ese sentido, las plataformas nos dan permanencia”.

El actor Pedro Sicard acepta que “muchos artistas se niegan a utilizar redes sociales, pero como ya están establecidos, con un nombre y un prestigio, da lo mismo si las usan o no. En cambio, a los jóvenes sí se les exige cierta cantidad de seguidores, lo cual representa una presión extra”.

Mauricio Ochmann considera que hoy las redes sociales son básicas para el desarrollo de cualquier carrera, siempre y cuando las utilices de manera correcta. El protagonista de Las Bravas, precisa: “En mi caso no las uso para cuestiones laborales, sino para compartir con el público; para mí, las plataformas son una conexión que te acerca con tus seguidores”. No obstante, precisa: “Las redes sociales bien usadas te reportan beneficios”.

“DEBES MOSTRAR COSAS QUE TE GUSTE HACER”

Entonces, la pregunta es: ¿cómo sería un manejo adecuado de las redes sociales? Horacio Castelo responde: “La mayoría de artistas son fuente de inspiración para muchas personas, son un modelo aspiracional; algunos copian lo que dices o haces. Durante la pandemia yo platicaba con la gente y muchos me decían que les inspiraba lo que decía, eso dio pie para que creara un programa llamado Desde el encierro, donde hice 200 entrevistas a distintos personajes y eso sirvió de alivio para ciertas personas. También me benefició porque en 30 años de actor siempre me han dado personajes de villano, y como algunos productores vieron lo que subí a redes, ahora me invitan a conducir programas, como The Method, el cual conduciré en Estados Unidos”. Lo importante, establece, “es mostrar cosas que te guste hacer a ti y quizá muchos no conocen, pero hacerlo de una manera orgánica, que se note que lo disfrutas; si luces forzado, no sirve. De esta manera, los productores sabrán hacia qué mercado te pueden dirigir”.

En una entrevista, Benton Whitley, socio de una agencia de casting en Broadway, manifestó: “Cuando decimos que los artistas deben tener una fuerte presencia en las redes sociales, no significa que su número sea alto, sino que su material sea representativo de sus habilidades, porque así nos ayuda a comprender dónde encaja el artista en el panorama de lo que estamos produciendo”.

Sin embargo, Giménez Cacho alerta: “Aquí el riesgo es que artistas talentosos, aunque sin presencia en redes sociales, pierdan el trabajo ante otros sin la misma capacidad, pero con mucha exposición en las aplicaciones. Algo que no debemos perder de vista es que las redes sociales no son una representación de nuestras vidas reales”.

Horacio Castelo concluye: “Hay actores que trabajan por el gusto y otros por el gasto. Para los primeros están los proyectos donde no les interesa si tienes uno o cien millones de seguidores; para los segundos, existen los proyectos más comerciales que les reditúan para tener una vida más digna. Ambos casos son muy válidos”.

