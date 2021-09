Famosos apoyan a Inés Gómez Mont, quien dice nunca haber visto 3 mil millones de pesos

Debido a que las autoridades mexicanas investigan el desvío de recursos públicos y lavado de dinero por 3 mil millones de pesos, Inés Gómez Mont aseguró que nunca en su vida ha visto tal cantidad de dinero.

Así lo expresó en su mensaje en Instagram donde rechazó ser parte del crimen organizado ni de las acusaciones que enfrenta. "Quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito".

"En efecto, de acuerdo con la prensa, las autoridades me acusan por supuestamente haber recibido dinero de dos contratos públicos (que suman 3 mil millones de pesos) y de pertenecer a la delincuencia organizada. Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia.

"Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado", aseguró.

Inés también comentó: "A todos los que me conocen y saben quién soy, gracias por su apoyo y cariño. A los que no me conocen y han escuchado juicios prematuros en mi contra, con respeto les pido su voto de confianza.

"Sé quien soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia. GRACIAS".

Ante este mensaje de Inés, varios famosos le demostraron su apoyo... Algunos con un Me gusta, con emojis, o con mensajes donde expresaron que desean que salga pronto de esta situación.

Destacó el mensaje de Ana Gabriel: "Los que te conocemos y conocemos a tu familia, sabemos que eres inocente y tendrás siempre mi apoyo, saldrás avante a esto que se te imputa, se de tu calidad de ser humano que eres, la clase de madre que eres, hermana, hija y amiga. Se fuerte Comadre, “si Dios contigo, Quien contra Ti”

Mauricio Mancera también le escribió: "Mucha fuerza mi Inés, abrazo grande y con cariño!"



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!