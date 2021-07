Famosos a favor y en contra: La legalización de la marihuana divide opiniones

El pasado 28 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la legalización del uso lúdico de la marihuana. La determinación ha generado gran polémica en nuestro país. Consultamos a algunos famosos quienes, a favor y en contra del uso recreativo de esta planta, nos dieron su opinión.

GABY RIVERO

“Estoy a favor, porque hasta la fecha no hemos visto que alguien se muera por consumirla, creo que es menos dañina que el alcohol; como éste es socialmente aceptado, a veces hay demasiado abuso. También creo que al legalizar la marihuana hay menos corrupción; si la pueden conseguir más fácil, hay menor posibilidad de que trafiquen con ella y que haya un mal uso. Finalmente, cada quien tiene libre albedrío y sabe qué está bien y qué está mal; no porque les digas que no la consuman lo van a hacer, o porque esté a la mano lo van a dejar de hacer. Cada quien deber saber qué hace, tal como sucede con el alcohol”.

FERDINANDO VALENCIA

“Es un tema complejo, y yo, como persona pública, debo ser cuidadoso, no puedo fomentar el uso de ninguna sustancia para nadie; sin embargo, respeto lo que cada quien decide hacer con su cuerpo y su organismo. También entiendo que detrás de esta legalización está el hecho de que la marihuana tiene muchos usos que son positivos, y en ese sentido, reconozco que bien llevada esta aprobación puede ser positiva para la sociedad. Cuando veo la dinámica social y todo lo que pasa a partir de los malos usos, todo lo que se genera, la violencia y los negocios sucios, apruebo la legalización en ese sentido, pero entiendo que conlleva muchas otras reglas para que se ejerza con control”.

ALEJANDRA ÁVALOS

“Es un logro importante, ya que desde hace muchos años se ha comprobado su poder curativo para aliviar enfermedades y padecimientos crónicos. Incluso se ha experimentado y descubierto que sirve también para el cerebro, la ansiedad… y no sólo dolores musculares y reumáticos. Es maravilloso que ahora se pueda utilizar en diferentes tipos de compuestos, y que una tenga la posibilidad de adquirirlos en el mercado o en diferentes tiendas de autoservicio. En el mundo entero ya se está abriendo la posibilidad de llevar tratamientos a través de la marihuana. Ojalá México abra esa opción a los fabricantes de medicinas, en lugar de quemar la incautada. Es mejor darla a mejor precio a las farmacéuticas para que la procesen y hagan el bien de fabricar medicina que ayude a las personas a aliviar sus diferentes padecimientos”.

MARCOS VALDÉS

“La marihuana ayuda a la gente que padece de reumas y problemas en sus articulaciones. Mi mamacita, por ejemplo, sufre dolores en sus piernas y le aplicamos una pomada hecha a base de cannabis; sin embargo, su consumo recreativo puede crear una adicción, ataca el hipocampo y luego viene un cambio de humor cuando no la consumes. A mí no me gusta ni el olor; no critico a quien la consuma, pero he visto sus efectos con varios amigos: los pone a bailar, reírse... También tranquiliza a las personas cuando son muy nerviosas, pero definitivamente hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la cantidad que se consume, porque sí afecta y es verdaderamente terrible”.

DALILAH POLANCO

“Conozco gente que utiliza la marihuana con fines médicos, entre ellos, un chavito que tiene cáncer y lo único que le calma los dolores terribles es la marihuana; para él, poder conseguir sus gotas era muy difícil. También conozco amigos que han tenido problemas para dormir y que, con sus gotas de cannabis, han conciliado el sueño. O sea, para fines medicinales es de gran ayuda. Para fines lúdicos no lo sé, pero si la legalización va a ayudar a que deje de haber tanto problema por su adquisición, está bien; a ver si la gente le baja tantito a sus “pleitos” y dejan de existir tantos problemas por ello”.

ARLETTE PACHECO

“No apruebo que se permita el consumo de la marihuana con fines lúdicos porque, aunque se diga que es noble, que no es tan mala, pienso que es la puerta de entrada a otras drogas. Cuando conoces a alguien que está sumido en la heroína, en el crack y otras drogas, casi siempre comenzó con marihuana, ya luego probó la coca, las tachas, la heroína… y luego se lo lleva el tren. Es decir, casi siempre, cuando la gente comienza a consumir marihuana, no se queda en eso. Sí, existen los ‘motitos’ de toda la vida, pero un drogadicto de esos que acaban con su vida, casi siempre empezó con marihuana, y luego fue en busca de otras cosas más fuertes. Respeto a quien la consuma, pero de lejos, a mí no me gusta nada que tenga que ver con las drogas. De manera medicinal es otra cosa”.



