Famosa fue testigo de supuesta negligencia de Alejandra Guzmán como mamá de Frida Sofía

Cuando Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique de haberla "manoseado", también recordó cómo su mamá Alejandra Guzmán metía hombres a habitaciones de hotel donde ella estaba y varios de ellos la violaron.

De una situación similar, de negligencia parental, fue testigo la actriz Gloria Izaguirre, quien fue amiga de la rockera. En TikTok se viralizaron varios videos tomados de un canal de YouTube donde la famosa narra su experiencia.

En el canal de YouTube 'Siempre hay más', de Dalilah Polanco y Lu Dorantes, entrevistaron a Gloria para un video titulado "Las Consecuencias De Vivir Con Una Madre Narcisista".

"Alejandra es de mi edad, se quedó a dormir a mi casa y viví cosas muy desagradables. Es el ejemplo de una adicción (...) Alejandra nos invitó a un cumpleaños de ella, pasó por nosotras con su chofer y acabó de agarrar la botella de champaña, quebrarla e irse a la yugular de mi mejor amiga".

"Eso no es la sustancia, eso es ella... Mala copa, hay gente que no le va. Tuve que agarrar a mi amiga. Desde que llegamos ya empezaba con cosas de ego, control, adicción seguro. Que no platicáramos y que 'párense a bailar ahorita', medio le hacíamos caso porque no nos íbamos a amargar la noche.

"Lo viví, y eso es una, porque hay miles de anécdotas. Hay otra donde dejó a Frida Sofía en Playa del Carmen, y también de testigo, porque se fue con el lanchero, y la dejó ahí de 2 años con el otro lanchero.

"Claro que le creo (a Frida) que sí la violaron los amigos, los que no, los que sí, porque la mamá no se podía cuidar ni ella. Y la dejó ahí tumbada. Tiene un problema fuerte, no sé cuál sea, no soy psiquiatra.

"Crecer de niña con eso, imagínate", reflexionó Gloria Izaguirre al mencionar lo que la propia Frida contó, sobre que le limpiaba a su mamá el vómito producto del exceso de alcohol.

Gloria Izaguirre dijo que sí le creía a Frida Sofía que "la violaron los amigos" de La Guzmán, en referencia a las declaraciones de la joven con Gustavo Adolfo Infante.

En la entrevista que desató el escándalo, Frida recordó que el abuso no solo lo vivió de manos de Enrique Guzmán... "Me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá. Bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. Varios, sí (me tocaban) desde los 5 hasta los 11 o 12, varios hombres que mi mamá los conocía y en el cuarto del hotel, me entiendes, entonces ya que estaba mi mamá dormida o inconsciente... siempre, siempre".

Gustavo le preguntó si Alejandra tenía sexo frente a ella... "No es como que lo hacía ven siéntate y veme, pero nunca cerraba la puerta, los sonidos. Algunos, no todos".

Frida Sofía recordó que perdió la virginidad con uno de esos hombres: "Con alguien que ni sé cómo se llama. Aquí no es de hacer ver a mi mamá ver como la villana, pero es como cuando vas a ver una película de terror, no esperas estarte riendo. A mí no me gusta mi historia, qué te hace pensar a ti que te va a gustar, pero es la verdad".

