Familia informa sobre el estado de salud de Carmen Salinas tras un día en terapia intensiva

Después de 24 horas desde que sufrió un derrame cerebral, la legendaria actriz Carmen Salinas sigue en el mismo estado que se reportó las primeras horas de este jueves 11 de noviembre.

Está en coma (no inducido), con respiración asistida y en terapia intensiva. Su sobrino Gustavo Briones informó a la prensa: "Tenemos el mismo informe que comentábamos en la mañana. El doctor me dijo que sigue igual, la saturación está exactamente igual que en la mañana, no le han metido medicamentos, solo uno para el dolor, pero no más".

"El doctor me dice que no harán nada. El próximo informe será mañana en la mañana", dijo al rechazar la posibilidad de que habría un informe a media noche.

"Seguimos con la esperanza y pidiéndole a Dios un milagro. Ella sufre de la hipertensión. Gracias por amarla tanto, qué más les puedo decir", dijo a punto del llanto el inseparable sobrino de Carmen Salinas, Gustavo Briones.

La familia no puede entrar a verla, y esperan la llegada de un especialista cerebrovascular para que pueda analizar el estado de Carmelita Salinas.

Desde las primeras horas de este jueves 11 de noviembre se informó que Carmen Salinas fue hospitalizada y se reportaba delicada. Su familia confirmó que está en coma.

De acuerdo con el periodista Sebastián Reséndiz, del programa 'Hoy', Salinas se había metido a bañar en la noche tras una jornada de trabajo en la telenovela 'Mi fortuna es amarte'. Fue entonces cuando se le subió la presión y el personal que la ayuda en casa, Estelita e Isabel, la encontraron desmayada, por lo que de inmediato fue llevada al hospital.

"Mi abuelita está en estado de coma con sus órganos funcionando de manera natural. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo. Estamos esperando a sus demás familiares para saber cómo progresa", dijo su nieta ante la prensa, alrededor de las 11 de la mañana de este jueves 11 de noviembre.

Confirmó que Carmen Salinas cuenta con "respiración asistida, con un ventilador. Lo demás (sus órganos) funciona por sí mismo". Explicó que "se empezó a sentir mal de un momento para otro. Los médicos nos han dicho que estemos al pendiente y el diagnóstico es delicado.

Su sobrino Gustavo Briones manifestó: "Les pido que sigan orando por ella. Estoy destrozado. Espero me comprendan, estamos esperando lo que nos digan los doctores".



