Familia de doña Rosa Saavedra revela la avaricia de Rosie y Juan por el dinero de Jenni Rivera

Aparentemente, la familia Rivera ya no tiene abierta la posibilidad de una reconciliación entre los hijos de Jenni y sus tíos Juan y Rosie. Sin embargo, una nueva puerta al escándalo podría abrirse de golpe: la familia Saavedra tampoco está contenta con lo que pasa con los hijos de Jenni, y sabe cosas que aparentemente no podría convenirle a los Rivera. Doña Rosa, mamá de Jenni, se apellida Saavedra, y es su familia de origen un hilo no tan descubierto por la prensa que podría ser hoy una caja de pandora.

TVyNovelas habló con un integrante de los Saavedra y nos confirmó que ellos también están enterados de lo importante que es el dinero para Rosie y Juan desde que Jenni estaba viva.

¿Los Saavedra son unidos con los Rivera? Pues somos familia, pero no inseparables; ellos (los Rivera) viven en EU, son famosos, y nosotros sólo somos los primos que ellos no frecuentan. Ni nos dieron oportunidad de despedirnos de Jenni.

¿Cómo que no se despidieron? Sí, no nos avisaron para ningún evento que le hicieron a Jenni, incluido el funeral.

¿Jenni era unida a los Saavedra? Sí; a pesar de que ella era una estrella, hasta nos llevaba de vacaciones. Ella nunca permitía que pagaran sus hermanos, mucho menos su madre o sus hijos... hasta a su abuela le daba dinero para gastar.

¿Qué piensas de lo que se dice ahora de Rosie y Juan? Pues que es obvio, Rosie es muy difícil, ella siempre jala agua para su molino, y entiendo que su marido es un mandilón y la otra le da todo. Ahora hasta él (Abel, esposo de Rosie) parece artista, y pues no. Jacqie Rivera canta como Jenni, pero a ella no le importa ser famosa, sabemos que no quiere. Pero Juan, ese si es un monigote que siempre quiso ser famoso desde que Jenni le puso la peluquería, él quería cantar, y pues así, ¿cómo? Él siempre anda haciéndose el chistoso con todos, pero es faltoso, hace sus chistes que a nadie le da risa y es un cab..., eso hasta su mamá lo sabe.

¿Rosie cómo era? Era presumida, como huraña, nunca le gustó hablar con los Saavedra, se siente superior a nosotros a pesar de que somos familia; ni cuando se casó, que le hicimos todo, nos trató a la altura, siempre estuvo celosa de Chiquis, desde el cuerpo hasta la suerte; Rosie nunca tuvo chiste, estaba correosa.

¿Es cierto que Rosie le robó a su abuela Dolores Saavedra? No sé si le robó, pero sí le cerró una cuenta que le había dado Jenni. Entiendo que Rosie ni a su mamá le da mucho dinero, por eso Rosa tuvo que hacer su Facebook y su YouTube para sacar dinero para ella sin esperar nada de Rosie.

Tiene sentido... Además, ahora sí que sabemos que el hecho de que a Chiquis no le toque nada, tal cual fue por Rosie; ella siempre ponía especial atención en lo que se equivocaba Chiquis y siempre andaba de chismosa y exagerada con Jenni.

¿Rosie ha sido buena hermana? Pues ella dice que es ejemplar porque hasta es cristiana; la verdad es que si con nosotros es una mula, no tendría que ser diferente con sus hermanos, ahora sí que ellos la conocen mejor.

LA OVEJA NEGRA DE LOS RIVERA ES UNA SAAVEDRA

Una integrante más de los Saavedra es María (Pita), hermana menor de doña Rosa, y quien vendría a ser la oveja negra de la familia ya que, al estar harta, ocupa sus redes sociales para hacer rabiar a Rosie Rivera.

Durante una transmisión en redes de casi 15 minutos bajo el título: “Qué poca m...”, 45 mil 800 suscriptores fueron testigos de la mala relación que tiene Pita Saavedra con los Rivera.

En sus comentarios dijo que Jenni siempre se sintió culpable de que su expareja, Trino Marín (papá de sus hijos), violara a Rosie, y que por eso la consintió en todo.

Aseguró que Rosie siempre le tuvo envidia a Jenni, y contó una anécdota de cuando Jenni estrenaba un video en Bandamax y toda la familia (los Rivera y los Saavedra) estaba pendiente y emocionada, pero Rosie se enojaba y quería cambiar de canal para ver otra cosa en la televisión.

Pita también detalló que días después de la muerte de Jenni Rivera, el 9 de diciembre, Rosie cerró una cuenta bancaria donde la Diva de la banda le depositaba dinero para su abuela en Hermosillo, Sonora, y de donde podía tomar para comida, paseos y medicina.

