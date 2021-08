Familia de Sammy Pérez otra vez está de luto por COVID-19

En medio del duelo por la muerte de Sammy Pérez, luego de dos semanas hospitalizado por COVID-19, la familia nuevamente está de luto, por el fallecimiento del hermano del actor.

Así lo confirmó Daniel Pérez, sobrino de Sammy, en entrevista con 'De primera mano': "Hay que también comentar que su hermano, mi tío, falleció justamente el sábado (14 de agosto) de COVID-19. Entonces imagínate, ya son dos cositas que tenemos encima".

El joven que estuvo al pendiente de Sammy Pérez, quien murió por un paro cardiovascular tras severas complicaciones derivadas de la COVID-19, comentó que han sido días muy difíciles para la familia.

Sin embargo, comentó que cuentan con el apoyo de Eugenio Derbez, quien no los dejó desamparados ni en materia económica, pues pagará la deuda millonaria del hospital.

"Como tal, los abogados de Eugenio están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma de la persona que la ingresó, que es de su expareja, ahí no sabemos esa firma cómo va a funcionar. Hasta el momento, nosotros no sabemos a ciencia cierta de la deuda. La deuda había aumentado a alrededor de millón y medio de pesos", comentó.

