Familia de Sammy Pérez acusa a novia de robarse sus ahorros; ella se defiende

A un mes de la muerte del comeidante, Daniel Pérez, sobrino de Sammy Pérez, reveló que al intentar recuperar el dinero de las cuentas bancarias del actor, se toparon con la sorpresa de que su novia se llevó todo.

"Nos dijeron que esos movimientos fueron hace un mes, y mi tío apenas va a cumplir este viernes un mes. Él tenía un ahorita. No tenemos pensado denunciarla porque ya estamos cansados de esa señora y lo único que le podemos decir es que ojalá el dinero le dure, porque el dinero mal habido no dura".

Peroy en entrevista con 'De primera mano', sentenció: “Mis hijos han salido muy afectados de todos esto, especialmente mi hija, hace poco se me desmayó, tiene aritmia cardiaca y está un poco malita de su corazón. Hace unos días se me quería suicidar por todo lo que decían es muy depresiva”.

Uno de los problemas es que alguien filtró su dirección, y ha recibido acoso, críticas e insultos. "Dieron la dirección, no sé quien y tomaron fotos de la casa de mis padres. Yo a la calle no puedo salir porque la gente me dice de cosas, a mi hija le dicen de cosas y si yo continúo con todo esto se va a seguir más y mi hija se va a afectar más".

"Se le subió hasta el tope la presión a mi papá y ha estado un poco mal de su presión y la diabetes. Aveces digo: ‘por ellos es lo único que no quisiera hablar’, los empiezan a ver, les empiezan a decir y esto nunca va a parar”, dijo Zuleika

Sin embargo, del dinero no quiso hablar. Eso sí, no es la primera vez que se defiende. Antes ya había dicho que no abandonó a Sammy Pérez.

En una llamada telefónica con 'Es Show' de Multimedios, la novia de Sammy se quebró al defenderse, pues asegura que los más afectados son sus padres e hijos. Ante la ola de críticas e información sobre que supuestamente huyó con el dinero de Sammy, Zuleika dijo: "Estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí esta el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”.

