Falso que Luis Miguel ande en apuros económicos

Luis Miguel comenzó el 2022 con el pie izquierdo y en medio de un escándalo en torno a su estado de salud y financiero, debido a rumores sobre que está a punto de quedarse sin dinero.

Al parecer, El Sol sigue con su estilo de vida sin límites y excesos en gastos, y por si fuera poco, hay quienes dicen que el dinero también se le ha ido en cirugías, rehabilitación y estudios debido a una lesión tras fracturarse el hombro.

Sin embargo, el empresario Carlos Bremer desmintió que su amigo personal Luis Miguel se encuentre en un momento complicado económicamente. En una entrevista con Ventaneando, reiteró que El Sol cuenta con su incondicional apoyo.

"Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mí es alguien que le ha dado a México tanto, y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo", dijo el empresario.

Bremer admitió que Micky sí ha tenido deudas en el pasado, pero en la actualidad ya no, pues gracias a su bioserie, las nuevas generaciones ya también disfrutan de su música. "Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es, y no nada más eso, resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir".

"Le ha dado a México tanto, siempre lo trato de apoyar", dijo sobre su amigo el empresario regiomontano que seguramente has visto en 'Shark Tank México', y que estuvo detrás del plan para revivir la carrera de Luis Miguel con todo y bioserie, por la que el cantante habría cobrado unos 700 millones de pesos.

De hecho, comentó que lo impulsaron a volver a hacer conciertos: "Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitábamos arriba en el escenario, que es donde él es grande".

Carlos Bremer recalcó: "Él puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América, yo soy un pequeño apoyo para cuando se ofrezca y es un orgullo para mí hacerlo, y yo soy el más beneficiado".

En tanto, Pati Chapoy comentó, con reserva, que "el trato que se hizo era que luego de rescatarlo económicamente y pagar las deudas se le iba a asignar una mensualidad para que (LuisMi) cubriera sus gastos y no tuviera los excesos".

