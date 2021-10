Faisy se casará en marzo de 2022, tras posponer todo en dos ocasiones

Suenan las campanas nupciales para Faisy, el talentoso conductor de Me caigo de risa, quien no se ha podido casar debido a la pandemia del COVID-19. En entrevista con TVyNovelas, el anfitrión de Faisy Nights nos confirma que sus nupcias con la bailarina española Iratze Beorlegui se llevarán a cabo en el mes de marzo del próximo año, fuera de la Ciudad de México.

Además, nos comparte la lista de invitados famosos que no pueden faltar a ese día tan especial para el también actor y cantante.

¿Cuándo te vas a casar? Decían que me casaba a finales de este mes (octubre), y la verdad es que me caso en marzo del año que entra.

¿Estás con los preparativos? Estoy en los preparativos desde hace dos años; van dos veces que cambiamos de fecha, pero yo creo que marzo del año que entra será la buena.

¿Has pospuesto tu boda por la pandemia? Así es, la primera era en marzo del año pasado, después pensábamos que en octubre (del 2020), porque pensamos que no iba a durar tanto, y como la familia de mi mujer es de España, también lo hemos tenido que hacer con mucho cuidado.

¿Por qué escogieron ese mes para casarse? Por el clima, porque es menos probable que llueva y queremos hacerlo al aire libre, y nos gustó marzo porque también celebramos nuestro aniversario de noviazgo, así es que por ahí va a ser.

¿Van a casarse en una playa? No, va a ser en una ex fábrica textil que tiene muchos lugares, hay espacios abiertos y hay saloncitos cerrados donde podemos aprovechar para unas fotos o para el civil; yo soy de Guanajuato, me encanta ver las estrellas, entonces, no será en playa y tampoco será en la Ciudad de México.

¿Será una boda civil o religiosa? De todo, civil, religiosa y (queremos) hacer también una celebración a la vida y al amor después de esta pandemia que nos ha ayudado a valorar mucho más los besos y abrazos de lo que siempre lo habíamos hecho.

¿Ya le entregaste el anillo? Desde enero del año pasado. El 1 de enero se lo di en San Sebastián (España), en compañía de toda su familia; lo que me está preocupando es que ya pasó tanto tiempo, que a lo mejor ya le tengo que dar otro (risas).

¿Cómo le pediste que se casara contigo? Intenté que fuera romántico y quise darle el anillo en compañía de toda su familia para generar ese recuerdo; fuimos a La Concha, que es la playa de San Sebastián, con una puesta de sol muy bonita, y me arrodillé enfrente de todos para preguntarle si quería ser mi esposa. Ya lo sabían sus papás y su hermano; allá no se acostumbra que el novio le pida permiso a la familia, entonces, para ellos todo ese proceso fue rarísimo y demasiado hermoso.

¿A quiénes de tus amigos del medio vas a invitar? Sin duda, la familia disfuncional, Erika Zaba, mi gente de radio, los del teatro, la gente de Televisa, MTV, amigos de Fox Sports, Jean Duverger, Lalo Suárez, mi productor, que se ha convertido en un gran amigo... Eso es lo complicado, que entre más se alargue la fecha de la boda, se agregan más invitados, pero va a ser una gran fiesta.

¿Ya tienes a los músicos que te gustaría que toquen en la fiesta? Hay cartitas a Santa Claus, me encantaría que fuera El Recodo o La Sonora Dinamita, estoy pensando también en Merenglass; a lo mejor termina siendo un festival de radio más que una boda.