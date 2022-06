Facundo vuelve a Televisa después de 5 años con este programa

Después de irse a probar suerte a TV Azteca, Facundo vuelve a la televisora donde saltó a la fama hace dos décadas, con un nuevo programa llamado 'Cuál es el bueno'.

El productor Lalo Suárez lleva la batuta del nuevo proyecto de Facundo en la televisora de San Ángel, donde fue visto en los pasillos y dio una entrevista al programa 'Hoy'.

"Sí me emocioné mucho, sí me daba mucho gusto pero lo escondía para poder negociar una buena lana y hacerme el que no estaba emocionado de regresar, pero por dentro estaba así de 'ojalá se arme'", confesó.

Facundo comentó un poco de detalles del programa: "Hay mucha libertad de hacer cosas, sí hay reglas de un concurso, pero todo lo que pase en medio sucede de acuerdo con los invitados, a mí, da mucho espacio para pasársela bien".

Eso sí, respondió a las críticas sobre que ya no tiene edad para seguir con el estilo irreverente que lo ha caracterizado:

"Si a mí me dicen que yo estoy viejo, todavía me siento el joven de los viejos, porque hay toda una generación arriba de mí que la sigue rompiendo en la televisión, o sea, El NEgro Araiza, El Burro Van Rankin está más ruco que yo...".