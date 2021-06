Fabiola Martínez, la 'Bomba Sexy', prefiere su libertad a un galán

Luego de haber quedado viuda hace casi dos años, Fabiola Martínez no se cierra a la posibilidad de volver a enamorarse, pero considera que aún no está lista para dar ese paso.

La Bomba Sexy, como se le conoce, asegura que, por el momento, prefiere su libertad al cariño de un galán. Asimismo, la conductora de Telehit comentó que este tiempo de pandemia aprovechó para reflexionar sobre su futuro y decidió sacar provecho de su imagen ella misma, por eso debutó como empresaria. De esto y algunas cosas más platicó con TVyNovelas la sensual regiomontana.

Son ya 10 años como conductora, ¿cómo ha sido este camino para ti?

Muy bonito, toda la gente a mi alrededor ha llegado para bien, mis compañeros comediantes son como una segunda familia, me divierto tanto que para mí no es un trabajo. Nunca, a lo largo de este tiempo, me ha tocado una mala experiencia, al contrario, trato de aprender de ellos, son muy fregones y estoy orgullosa de pertenecer a ese equipo.

¿Has recibido propuestas para hacer algo más como actriz?

Me han invitado a hacer cine, pero eso implicaría irme a vivir a la ciudad de México y mi vida está acá, además, mis hijas no quieren cambiar su residencia y sin ellas no voy a ningún lado.

En Instagram tienes más de 1 millón de seguidores, ¿qué representa eso para ti?

Es bonito que te den una importancia de ese nivel, que me sigan tantas personas, vean lo que anuncio y hagan caso a mis consejos. A veces es difícil porque incluso hay gente, poca en realidad, que me tira mala onda, pero lo que publico es para quienes realmente les interesa lo que hago o se identifican conmigo.

MAMÁ ALIVIANADA

¿Cómo eres en tu faceta de mamá?

Soy alivianada y estoy súper contenta porque mis hijas están en una edad maravillosa y son como unas amigas para mí, todo el tiempo es estar con mensajes por whats, tirando cotorreo entre las tres, son unas niñas magníficas que están siempre conmigo, muy estudiosas, y me la paso súper bien de mamá.

¿Es complicado tener una adolescente en casa?

Fíjate que en mi caso no. Yo digo, “no manches, a su edad yo era una canija de primera” y ella (Alison) está súper enfocada en sus estudios, solo los sábados a veces sale a una reunión con sus amigas, pero es una niña que tiene toda mi confianza, no es nada callejera, hace ejercicio y estudia bastante. La que parece adolescente es la de 10 años (Zaira), ella es un poquito más difícil.

¿Estás lista para darte otra oportunidad en el amor?

Es difícil, porque cuando ya pasas un tiempo sola, te enfocas en otra cosa y aprendes a ser independiente, te acostumbras a no tener esa otra parte de ti, por eso me cuesta tanto porque soy muy independiente y si ahorita se me ocurre irme a Acapulco o a Las Vegas, agarro a mis hijas y me voy.

Si tuviera a otra persona, sería diferente, por eso me da miedo, pero, bueno, no estoy cerrada a la opción, aunque tampoco creo estar lista. Pero a veces hace falta alguien que te apapache… A veces, pero, al menos por ahora, entre eso y mi libertad, prefiero lo segundo.

¿Eres muy exigente?

Pues no tanto, yo quisiera una persona madura, que no sea del medio, segura de sí misma, que me proteja y me cuide. La verdad, no soy muy amorosa ni empalagosa y no me gusta tanto que estén encima de mí, prefiero que me procuren, pero con acciones, saber que alguien me respalda y si necesito algo o estoy triste, saber que ahí está esa persona para darme ánimos.

Pero, eso sí, mis hijas serían las jueces, ellas tendrían que dar su visto bueno. Es más, me gustaría alguien que tuviera hijos, niñas de preferencia, porque ya saben de lo que trata. No es lo mismo que llegue alguien que ya esté divorciado o tuvo hijas, a alguien que no las ha tenido.

“Me han invitado a cantar, y no canto ni madre”

QUIEREN QUE CANTE

¿Ejercerás tu profesión de psicóloga en algún momento?

Ay, no sé, ya ni me acuerdo de nada (risas), hace tantos años que la estudié, aunque la ejerzo diario con toda la gente que tengo alrededor, trato de darles los mejores consejos y guiarlos, pero profesionalmente no me aventaría, y fíjate que mucha gente me busca para terapias, pero no; si tomara una maestría tal vez, pero la verdad es que, si no estoy segura del paso que voy a dar, mejor no lo doy.

Eres muy honesta…

Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, me han invitado a cantar, y no canto ni madre; me dicen que me ayudan, me acomodan la voz, me ponen bailarinas, todo un espectáculo, pero no me aviento, me da mucha vergüenza tener que hacer playback y esas cosas. Lo comparo un poco con la psicología porque no estoy preparada.