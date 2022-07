Fabián Chávez no ha podido ver a su hijo: "Me lo quitaron hace tres años a la mala"

El pequeño galán que inició su carrera artística a los seis años de edad y que conquistó al público en exitosas telenovelas infantiles como Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate, ahora es un hombre de 33 años. Aunque le ha ido bien en el plano profesional, desafortunadamente, nos reveló, está en un doloroso proceso legal contra la madre de su hijo, quien ha hecho hasta lo imposible por no dejar que lo vea.

Han pasado varios años y todavía te recordamos como el galancito de las telenovelas infantiles… Sí, mi primera telenovela fue Cómplices al rescate, luego vino Código F.A.M.A., Como dice el dicho, programas especiales y un montón de cosas más, y es muy curioso porque a la gente no se le olvida mi cara, sigue recordando a Joaquín, ese personaje marcó mi carrera; y la telenovela (Cómplices al rescate) marcó la infancia de muchos niños que crecieron con nosotros, es maravilloso.

¿Qué hiciste después? No supimos más de ti… Me fui a Monterrey después de la telenovela Central de abasto, en 2009, y me puse a hacer teatro, dirigí, produje y actué más de diez obras allá, de hecho, ahorita estoy dirigiendo Voces, una película animada en 3D, que es la primera que se hace en Monterrey y va salir en cines próximamente.

Ahora sí que has volcado tu vida al teatro… Totalmente, además he hecho videos musicales, producción, comerciales, pero todo en Monterrey, la verdad me rehusaba a regresar a la Ciudad de México, pero ya volví y estoy feliz.

¿Por qué te rehusabas? Lo que pasa es que tengo un hijo de seis años, entonces para mí, los primeros pasos de mi hijo eran muy importantes y no quería regresar porque no me iba a dar tiempo de estar con él. Hace algunos años me habían ofrecido la dirección del programa Buenas vibras, para Galavisión, y rechacé esa oferta porque, sinceramente, mi hijo estaba muy chiquitín.

Pero ahora que ya está más grandecito por fin te decidiste… No precisamente. Ahorita estoy pasando por una situación complicada porque llevo tres años peleando por volverlo a ver.

¡Cómo crees! ¿Por qué? De repente las separaciones (de pareja) de pronto se convierten en un tormento, y yo tengo tres años que sólo he visto a mi hijo en línea, a través de los juzgados, por eso, cuando me llamaron para venir a la Ciudad de México a hacer la obra de teatro Crónicas de Sálora, ya nada me detenía.

¿Qué pasó exactamente con tu hijo? Me lo quitaron hace tres años a la mala y tuve que meter una demanda de convivencia, estuve como un año sin verlo, después de ese año me pusieron convivencia en línea por esto de la pandemia que no se ha acabado y al final no he podido verlo en persona, y todos los abrazos han sido virtuales, ha sido algo muy doloroso, pero estoy seguro de que Dios me va a dar la oportunidad de volver a abrazarlo y de estar con él.

¿Por qué te lo quitaron “a la mala”? No sé, cada vez veo casos más comunes donde las parejas se separan y el papá o la mamá le quita el niño al otro, ¿por qué? no sé decirte, no tengo ni idea y tampoco quiero ahondar más en el tema, pero a veces por herir a la otra persona hacen este tipo de cosas, y a mí que me lo quitara fue darme en donde más me dolía.

Seguramente ha sido un proceso muy duro… Sí, muy difícil, pero la vida me ha premiado con cosas muy hermosas, como este proyecto de Crónicas de Sálora y mi idea es quedarme en la Ciudad de México, tengo otros proyectos y se han dado las cosas de manera increíble, ya no me quiero ir (…) Además estoy enamorado, ya llevo un rato con mi novia, creo que la vida me ha dado cosas maravillosas en esta última etapa.