FOTOS de la impresionante transformación de Julio Preciado tras bajar 35 kilos

A Julio Preciado le cambió la vida desde que se sometió a un trasplante de riñón y ahora busca promover la cultura de la donación de órganos y una vida más saludable.

El cantante llegó a pesar más de cien kilos y sus piernas y rodillas ya no soportaban su peso, así que se sometió a una cirugía de manga gástrica y ha bajado 35 kilos. Por esta razón habrá exceso de piel en su cuerpo, y nos confirmó que la donará para aquellas personas que hayan sufrido quemaduras y necesiten un trasplante de piel.

Hace unas semanas nos contó: "Ahorita llevo 23 kilos, pero en tallas ya bajé de 44 a 36, y la ropa es XL, pero estilo slim fit (entallado); antes usaba XL normal. Me da mucho gusto abrir el clóset y que me quede todo lo que me quiera poner. Mi hermano y mis sobrinos se están surtiendo de ropa por todo lo que les acabo de donar: 27 camisas, unas 30 tipo polo y unos 40 pantalones que ya no me quedaban.

¿Quiere bajar más de peso? "Aunque sería espectacular, no, porque ya no sería el gordito simpático, ya no sería Julio Preciado, El Gordo de Oro, el gordo bonito ni nada, como que se acabaría eso. La verdad, ahorita me siento bien, pero creo que con que baje unos 12 kilos para mí sería más que suficiente.

Sin embargo, Julio Preciado ya no quiere que se hable de su salud. Durante casi dos años otorgó diversas entrevistas por todos los problemas que se derivaron por sus excesos. Pasó por un trasplante de riñón, infecciones que sufrió postoperatorias, problemas de sobrepeso, una neumonía y hasta una operación en uno de sus ojos debido a un derrame ocular a dos meses de haberse operado de cataratas.

El cantante ahora quiere que el público le dé una nueva oportunidad para volver a los escenarios e interpretar esas canciones que lo lanzaron al estrellato.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!