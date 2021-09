FOTOS: Así se fracturó la amistad de Kate del Castillo con las famosas 'Lagartonas'

En el pasado, Yolanda dijo sobre Kate: “A mí me afectó públicamente. Yo la consideraba amiga, pero al menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola. No se trata de pedir ni ofrecer disculpas. Se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella ya no está en mi elenco. Ella no perdió nada, y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ella no”.

Se desconocen los motivos exactos, pero se sabe que desde que se supo del encuentro de Kate con Joaquín 'El Chapo' Guzmán, 'Las Lagartonas' se distanciaron. "Yo sé que el tiempo va a poner todo en su lugar. Además auditaron a todas, a todo mi entorno, supongo que había una incertidumbre".

Kate del Castillo lo manifestó con Adela Micha: "También me pongo en su lugar, y quizá pensaron que yo había tenido que ver en cuanto a lavar dinero o recibir dinero de esta persona (El Chapo). Pero ellas me conocen suficientemente bien, del día a día, podrán decir que está loca, lo que tú quieras, pero dudar de que yo soy capaz de hacer algo así... Eso es a mí lo que me dolió.

Sin embargo, en febrero de 2020 'Las Lagartonas' se reencontraron, pero llamó la atención la ausencia de Yolanda Andrade, por lo que quizá solo ella es la más distanciada con Kate.

Pese a todo, Kate ha dicho: "El tiempo va a poner todo en su lugar. Son amistades de muchos años. El amor de una amiga no se va de un día para otro".

Eso sí, tal parece que pese a que no se frecuentan tanto y Kate vive en Estados Unidos, algo queda de aquella amistad con décadas de duración que el público conoce como 'las Lagartonas'.

