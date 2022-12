Extirpan tumor a Mariana Seoane: "Diosito me dio una nueva oportunidad"

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. Como si se tratara de la gargantilla más lujosa, Mariana Seoane luce en su cuello la cicatriz que le dejó una intervención quirúrgica para removerle un tumor del tamaño de una pelota de golf que ponía en riesgo no sólo su carrera artística, sino su vida. La actriz y cantante no tiene complejos, renovada por dentro y por fuera sonríe y posa para nuestra lente mostrando su mejor versión.

Ahí, desde el foro donde se graba el programa Hoy, “La niña buena” cuenta a TVyNovelas cómo se recupera y cuáles fueron los pensamientos que la atormentaron mientras enfrentaba una de las peores experiencias de su vida.

¿Cómo te sientes a 15 días de la cirugía? Me siento muy contenta, gracias a Dios, ni encapsulado estaba mi tumor, no era maligno, y bueno, muy agradecida por esta oportunidad, porque de pronto el panorama estaba medio complicado y Diosito hizo el milagro de que no me tuvieran que quitar la tiroides completa, pues sólo me quitaron la mitad del lado izquierdo, entonces, lo demás quedó igual.

¿Sientes que eres un milagro? Sí, completamente.

¿Por eso fuiste a agradecerle a la Virgen? Sí, yo soy muy guadalupana y tenía que hacerlo justo en el momento que me dejaron salir de casa. ¡Tenía que ir a agradecerle personalmente!

¿Cómo te diste cuenta de que tenías un tumor? Por un chequeo general; la chica me vio, me tocó y me dijo que tenía una bola gigante. Me recomendó hacerme un ultrasonido, y luego de que me lo hizo fui al endocrinólogo y me hice la biopsia… Fue cuando me dijeron que había que quitarlo de inmediato.

¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Lo vulnerable que somos, el saber que la salud es lo más importante y siempre la dejamos para el final. Vivimos en esta vorágine de tiempo, de trabajo, de todo rápido, y cuando la vida nos sorprende, hay que armarse de valor.

¿Pensaste en la muerte? Sí, claro.

¿Hasta en el testamento? Sí, casi casi.

¿Quién fue tu principal red de apoyo en estos meses? Mis padres, son maravillosos; ellos son mi motor, lo que yo le pedía a Dios era no dejarlos, no irme, no hacerles eso.

Si te diagnosticaron en marzo, ¿por qué esperar hasta noviembre para la intervención? Porque tenía unos proyectos, y cuando me hicieron la biopsia me dijeron que no parecía malo, pero que estuviera checándome, por eso me fui a hacer un proyecto fuera, y cuando regresé creció notablemente en un lapso muy corto. Ahí fue cuando los médicos tomaron la decisión de operar.

¿Temiste que se acabara tu carrera como cantante? Claro, es que si me hubieran tocado las cuerdas, pudo pasar cualquier cosa.

¿Ahora cómo es tu recuperación? Tengo que hacerme unos chequeos cada seis meses, esta semana comienzo mi terapia vocal para que la elasticidad esté como debe estar; gracias a Dios me escuchas hablando como siempre lo he hecho, o sea, no tocaron mis cuerdas.

¿Pasarás Navidad con tus papás? Sí, con mi familia, no quiero más que estar con ellos.

¿Qué le dices a las personas que no atienden su salud a tiempo? Que hay que cuidarse, que un buen chequeo a tiempo pude hacer la diferencia de todo.

Hasta la salud mental merece atención… Sí, la depresión… Aunque me negaba, tuve que recurrir a psiquiatras, empecé con cosas que pensaba no necesitar, y ahora estoy muy contenta porque estoy tranquila, feliz.

¿Por qué te negabas a ir a un psiquiatra? Porque tenía muchos prejuicios de que uno va a los psiquiatras porque está loco, entonces, es parte de esa ignorancia; ahora nos damos cuenta de que vivimos en medio de grandes depresiones y que eso nos orilla a ataques de ansiedad, de pánico. Hay gente que se ha quitado la vida por no atenderse a tiempo y no prestarle atención a aquello que daña nuestro cerebro.

“¡LA CICATRIZ ME VALE!”

¿Cuándo fue que tocaste fondo? Yo creo que en estos dos últimos meses; ha sido un año muy complicado, pero lo estoy cerrando con mucho agradecimiento porque mi madre ahí va, mi hermana ahí va, y yo también… Entonces, empezó difícil, fue complicado en el intermedio, pero agradecida de estar saliendo.

¿Cómo tomaste el respaldo que te dieron tus compañeros del medio? Muy bonito, lo siento todavía. Estuvieron presentes con mensajitos, algunos fueron a mi casa, otros me mandaron un detallito, hubo muchas llamadas y se siente mucha emoción.

¿Qué tanto importa la cicatriz? ¡Me vale!

¿Por qué crees que la traigo descubierta? Es una raya más al tigre.

Finalmente, ¿qué reflexión haces con todo lo que te ha pasado? Que la salud es lo más importante, que la familia es lo que verdaderamente nos sostiene, y que la fe es algo increíble. Porque yo cerré mis ojos y dije: ‘Si me muero, ya está, no pasa nada’, pero Diosito me dio esa oportunidad y aquí estoy. ¡Habrá Mariana pa’ rato!

