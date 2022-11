Explotan contra Leonardo García: "Un gato le importa más que su padre"

La precaria salud de Andrés García por cirrosis y neumonía, aunada a la revelación de su esposa, Margarita Portillo, a TVyNovelas (haberlo rescatado hace unos días de su casa de Coyuca de Benítez, Guerrero, con sobredosis de “sustancias ilícitas”), sacudieron el entorno del actor de 81 años. El miércoles pasado, su hijo Leonardo García emitió en su perfil de Instagram un comunicado en el que, además de preocupación y angustia por la salud de su padre, manifestó descontento por el proceder de Margarita, cuyos cuidados no cree sean los mejores.

“No nos comparte información ni los cuidados que está recibiendo mi padre; asimismo, cuando está con ella, no nos da acceso a visitarlo. La única información que esporádicamente obtenemos es la que hace pública en medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolosa, dañando integridad e imagen de mi padre. Eso como familia nos duele y lastima. No sé que intereses personales o económicos traigan Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, remató en su escrito el actor luego de resaltar el orgullo que representa para él ser el hijo del otrora galán de cine.

“NUNCA ME ESCRIBIÓ, NI ME LLAMÓ PARA VENIR”

La rabia que este comunicado desató en Margarita Portillo traspasó el hilo telefónico, y advirtió desde Acapulco: “¡Sigo muy enojada e indignada!”. Leonardo “acribilló” a su madrastra en el boletín replicado en medios del todo el continente. Ella no se quedó callada, y tajante le respondió a

través de TVyNovelas: “Para mí fue una gran sorpresa leer su comunicado, porque él no puede decir nada si ni siquiera ha venido a ver a Andrés; nunca me llamó, nunca me escribió. Su tía Rosita me había dicho que él venía el jueves pasado, luego que no, cambió la fecha. Esperaba que se comunicara conmigo, pero tampoco lo hizo. Luego supe que su mamá dijo que no podía venir porque su gato tenía un tumor y estaba muriéndose. Yo pensé que era una broma, pero después vi en su Instagram que, efectivamente, estaba con el tema de su mascota, lo de sus cenizas…Pensé que ya no venía a Acapulco, aunque su tía me dijo que venía con su novia y los cuatro hijos de ella, pero a su papá no lo visitó”.

Margarita se niega a entender la actitud de Leonardo, pues “cada quien es responsable de sus acciones. Yo no sé por qué me está echando la culpa de que no puede ver a su padre; él no lo ve desde hace algunas semanas. Dice que mi hijo y yo queremos quedarnos con su dinero, pero eso son difamaciones”. Todo esto expresa ante las confesiones de Leonardo en su carta. Durante la entrevista, realizada el pasado viernes, la mujer que Andrés García conoció en 1997 le pasa el teléfono al galán de telenovelas y películas para que desmienta a Leonardo.

“Yo quiero mucho a Andrés porque durante años lo he cuidado, es muy bueno conmigo”, dijo el actor, refiriéndose al muchacho que ha sido un respaldo en todos los sentidos.

Según Margarita Portillo, esta carta entristeció a su marido y lo bajoneó emocionalmente. “Claro, que le afecta. Él se molestó muchísimo porque estábamos aquí con su hermana Rosita cuando supimos del comunicado. Entonces Andrés escuchó, hizo que le leyeran el texto y estaba muy enojado. Quiso responderle inmediatamente a Leonardo a pesar de que hace días no estaba tan bien como ahorita”.

En el comunicado, Leonardo argumenta también descuidos que han deteriorado la salud de su papá. Pero Margarita niega categóricamente que esto sea cierto. “Es un mentiroso. Hay personas que dicen que por qué no vive conmigo si está tan delicado; en primer lugar, Andrés siempre quiso tener ese estilo de vida, el muy cabr…cito creía que podía hacer de su vida un papalote, pensaba que teniendo a su esposa podía hacer lo que quisiera, y ese ritmo de vida es lo que lo llevó a estas condiciones”.

En palabras de Margarita, esta no es la primera vez que Leonardo tiene un comportamiento negativo hacia el hombre que le dio la vida. Así lo explica: “A lo largo de los años hemos pasado situaciones difíciles de dinero; incluso, hubo un tiempo en el que Andrés se quedó sin auto y se iba a la Ciudad de México en autobús. Alguna vez le pidió a Leonardo un auto prestado, y él no se lo quiso prestar; tenía una camioneta y un carro, pero dijo que el primero lo usaba para andar en Polanco, y la camioneta para andar fuera. Nunca quiso prestarle un transporte, se le olvidó que quien le ayudó a sacar el crédito para un carro fue mi hijo, porque Andrés, por su edad, ya no era sujeto de un crédito. O sea, ni para prestarle un carro fue bueno. Mi hijo ha estado al pendiente que no nos falte nada, no ahorita, sino de años. Lo visita, se viene a quedar con él, lo anda pastoreando, porque mi esposo no es una persona fácil, tiene un carácter muy difícil, muy explosivo, y mi hijo ha estado con él por mucho tiempo”.

“PARA QUE VEA A SU PADRE, EXIJO UNA DISCULPA PÚBLICA”

El interés de Margarita no tienen que ver con herencias, ni testamentos que puedan beneficiarla. “Lo que Leonardo tiene que hacer es agradecer que alguien trate bien a su padre y no estar difamándonos. Ahorita, Andrés me dice que se siente mal porque está débil; está comiendo muy poco y eso sí me preocupa. Trato a cada rato que coma algo. Además, no puede prescindir del oxígeno. Mañana (sábado) lo viene a ver un doctor, pero día a día amanece mejor. Él no podía emitir ni una sola palabra, estaban muy mal sus pulmones. Ahora, cada día que pasa, lo veo con otro semblante. Hoy se bañó de pie con la ayuda del enfermero, se lavó sus dientes... Son pequeños detalles que voy viendo y va agarrando fuerza”.

Echando a un lado los señalamientos de quienes la ven como una interesada, revela que no se despega ni un momento del astro. “Él está en mi casa, en mi cuarto, en mi cama y me pide que esté aquí, pegada con él; no quiere que me vaya a la cocina, ni al patio... Él se siente más tranquilo estando yo aquí con él, entonces no salgo para nada”.

A ella, no le preocupa lo que Leonardo pueda decir, pero sí le duele que se comporte distante con su propio padre. “Me demostró que le importa más un gato, pero tan fácil hubiera sido que Leonardo pudiera llamar y visitar a su papá. Así como tú llamaste y contesté, así hubiera podido ser. Ahora, para que lo pueda ver, sólo espero una disculpa pública hacia mi persona, porque eso que hizo no está bien, está mintiendo”. Al cierre de esta edición, Leonardo García no había respondido al mensaje enviado por su padre. El caso promete dar más de qué hablar. Tiempo al tiempo.

