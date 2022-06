Explota el pleito entre Flor Rubio y Elisa Beristain en vivo y sin filtros

Ante el estreno de Survivor, los equipos de Venga la alegría y Chisme No Like intentarán defender a sus colaboradores, y quedó claro que no habrá filtros, como ocurrió con el pleito en vivo de Flor Rubio contra Elisa Beristain.

Como parte de los concursantes de Survivor, está Gabriel Cuevas, reportero de 'Venga la alegría' y fiel pupilo de Flor Rubio. Por otro lado, está Javier Ceriani, compañero de Elisa Beristain en el controvertido programa 'Chisme no like'.

En los primeros días, estalló la bronca entre Ceriani y Cuevas. El argentino le dijo al originario de Champotón que era un "don nadie", a quien lo odia todo el mundo. "Te sacaron de la primera (temporada) porque eres una ponzoña", le dijo Javier a Gabriel.

Así que el round comenzó con Elisa y Flor. "Tú conoces bien a Gabrielito, es una ponzoña, Javier es muy directo".

Flor refutó: "Aquí, el que dijo cosas feas es Ceriani, le dijo 'eres un don nadie', lo cual no es bien visto en este país. Le dijo 'nadie te quiere', y sí habemos gente que lo queremos mucho. Entonces me parece que quien se salió de control fue tu Javier, no Gabriel".

Elisa Beristain contestó: "Tristemente a tu colaborador no lo quieren". Así que Flor respondió: "Pero si hola, ¿a poco a Javier lo quieren mucho?".

"Que esto no nos afecte a nosotros, pero no hemos visto a cabalidad el clip completo, qué fue lo que realmente sucedió", dijo Flor con mesura. Elisa, por su parte, dijo que Ceriani solo se defendía.

Después de varios minutos de pleito, Elisa gritaba: "Hashtag Team Javier", mientras Flor: "Hashtag Gabo Cuevas".