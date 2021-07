Experiencia COVID-19... Yahir recuerda: “Me contagié y fui asintomático"

Como todo el mundo, Yahir sufrió también los estragos de la pandemia, y por más de un año ha enfrentado momentos de incertidumbre. Entre otras cosas, el cantante celebra la reactivación del teatro con la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, y también su regreso a las telenovelas con una participación especial en La desalmada, producción de José Alberto Castro, en la que encarnó al gran amor de Fernanda (Livia Brito), la protagonista.

De estos proyectos y de cómo superó las adversidades económicas nos habla el sonorense, que sigue dando pasos firmes en la música y la actuación.

¿Cuáles fueron esas actividades en las que te enfocaste durante los meses de confinamiento? "Tomé clases con una maestra de España durante cuatro o cinco meses de la pandemia. También trabajé con otros maestros de canto, traté de mantener todo el tiempo vivo el libreto de la obra, tomé clases con algunos coaches de actuación, y aparte de eso hice ejercicio, corrí, cuidé mi alimentación, tomé vitaminas...

¿El encierro te afectó emocionalmente? "Por supuesto, fue una cosa tremenda; tuve preocupación de no saber lo que seguía. Uno no debe preocuparse por el futuro, porque no lo puedes cambiar ni decidir sobre lo que vendrá, pero eso me generó ansiedad, y por más que lo evité, la ansiedad llegó, me preocupé al ver que nada arrancaba. Ha sido muy fuerte, fueron muchos meses con nada de trabajo; eso no lo había vivido nunca. Desde que empecé a trabajar, a los 16 años, jamás había estado tanto tiempo sin hacer nada.

¿Hubo ese día en el que dijiste: “hoy no me puedo levantar”? "Pese a todo, siempre estuve motivado, positivo, con la mente puesta en esto.

¿Cómo hiciste para sobrevivir económicamente? "Tengo un pequeño negocio, algo muy padre; aparte de eso, gracias a Dios venía trabajando duro y le pegué muy duro a mis ahorros, definitivamente les di una arrastrada, aunque fueron saliendo cositas, de repente una vez al mes, fue como un sube y baja. Venir de proyectos tan grandes me salvó económicamente.

¿También pudiste pasar más tiempo con tus hijos? "Sí, estuve cerca de ellos más que nunca. Esto, que ha sido un caos muy triste, me permitió estar más unido a mi familia, y con mis hijos fue algo hermoso. Es con lo que me quedo de todo esto.

¿Tu familia está bien, no se contagiaron? "Sí hubo contagios, hasta yo me contagié, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Tuvimos a la abuela enferma, pero fue otra cosa; no ha tenido COVID y ahorita la cuidamos muchísimo. Ya se vacunó y ahorita va muy bien.

¿Cómo superaste el COVID-19? "Yo no sabía que estaba contagiado, fui asintomático; nunca perdí el olfato, el gusto ni nada. Vine a la Ciudad de México a grabar un comercial en noviembre, y cuando me pidieron hacerme la prueba salí positivo; si no me hubiera hecho la prueba, ni cuenta me hubiera dado. Viví tres semanas en aislamiento, me pidieron que no entrenara para no cansarme, porque había que estar fuerte para defendernos de la enfermedad, por si se complicaba.

¿Cómo vives esta reactivación en tu carrera? "Ha sido una emoción tremenda, y me siento muy contento porque la pandemia le pegó muy fuerte al espectáculo, nos dio duro a todos los que estábamos emprendiendo proyectos. Con Hoy no me puedo levantar sólo duramos un mes, y este regreso nos tiene muy felices. Ya queríamos compartir con los compañeros, el público.

¿Fue fácil adaptarte al ritmo, o te costó por la inactividad durante todo un año? "Como he tenido conciertos en línea me he sentido distinto, y a pesar de que no dejé de entrenar, de tomar clases y todo el rollo, me costó entrar en el ritmo. Entreno mucho, pero no salgo de la casa: voy de la recámara a la cocina y de la cocina a la sala. En cambio, antes vivía con una maleta en la mano, me la pasaba en aviones, haciendo conciertos, obras, ensayos... ¡no paraba!

¿Será que te sientes oxidado? "Oxidado no, porque soy muy disciplinado y me cuido mucho en todos los sentidos; me siento joven, fuerte y ágil.

