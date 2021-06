Experiencia COVID-19: Tras contagiarse, Rey Grupero aprendió a valorar la salud

A principios de este año, Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, se contagió de COVID-19 estuvo 20 días batallando con el virus, y después con las secuelas. El youtuber contó a TVyNovelas que lo que más le preocupaba era la salud de su papá, ya que a él y a su hermana, de 30 años, los contagió sin querer.

Afortunadamente los tres libraron la enfermedad, y a pesar de que no han bajado la guardia, hace unos días el ex de Cynthia Klitbo se llevó nuevamente un susto: “Hoy precisamente no me siento bien; de hecho, voy a ir a hacerme la prueba”.

En enero te contagiaste de COVID-19, ¿cómo lo viviste? "Al principio sentí como si fuera una gripita, como si me hubiera dado un resfriado común, y pensé que no era COVID-19, así estuve cuatro días, me pegó más fuerte cuando contagié a mi hermana, ella se hizo la prueba y salió positiva, ahí me empecé a sentir mal.

¿Qué síntomas tuviste? "Se me fue el olfato por completo, me dijo un cuate que oliera vinagre, y nada, después sentí dolores musculares muy fuertes y dolor de cabeza.

Aparte de tu hermana y tú, ¿se contagió alguien más de tu familia? "Sí, mi papá, pero el ruco aguantó chido, como un titán, le dio sólo como una gripa, no tan fuerte como a nosotros; a mi hermana y a mí sí nos pegó como patada de mula.

¿En algún momento necesitaron oxígeno? ¿Los hospitalizaron? "No, afortunadamente, pero a mí sí me dio una depresión mortal, veía películas y lloraba. ¡Me sentía fatal!

¿Sentiste miedo? "Sí, mucha inseguridad porque no sabes cómo te va a dar, y cuando a mi papá le dio lo sentí más, pensé: “Ya se va a morir el ruco”, pero gracias a Dios su recuperación fue más rápida que la nuestra.

¿Cuánto tiempo estuviste con la enfermedad? "Me duró 20 días, aproximadamente, pero después sentí como que me regresaron algunos síntomas porque me volví a sentir muy cansado, tenía los ojos llorosos y dolor de cabeza, luego quise regresar a hacer ejercicio y me dolían todos los músculos.

¿Qué lección de vida te ha dejado esta situación? "He aprendido a valorar muchas cosas, sobre todo a la familia y lo que tenemos, porque muchas veces nos fijamos en lo que tienen los demás y no nos damos cuenta de que tenemos cosas especiales, entonces aprendí a valorar la salud y a mis seres queridos.

¿Te sigues cuidando? "Sí, siempre traigo mi cubrebocas, me lavo las manos a cada rato y cargo conmigo a todos lados el gel antibacterial, creo que hay que seguir cuidándonos todos, con las medidas de seguridad que ya sabemos para no contagiarnos.