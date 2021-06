Experiencia COVID-19: Ana María Alvarado ¡contagió a 8 de su familia!

Comenzó con debilitamiento, dolor intenso de cabeza y pecho, luego, a Ana María Alvarado le costaba valerse por sí misma, presentando problemas de respiración con una saturación de oxígeno en niveles por debajo de 85. La conductora de Sale el sol entró en alerta y pidió que la llevaran a un hospital, donde estuvo 13 días hospitalizada, batallando con todos los síntomas relacionados con el COVID-19.

Fue a finales de octubre de 2020 cuando la reconocida periodista de televisión y radio vivió ese difícil momento que hasta la hizo pensar en la muerte. Ahora reflexiona sobre lo sucedido y aconseja a la población no bajar la guardia y mantenerse al pie de cañón para terminar de erradicar la pandemia que tantas vidas ha cobrado en el mundo entero.

Luego de siete meses, ¿lograste recuperarte completamente del COVID-19 o te quedaron algunas secuelas? "Creo que a estas alturas ya estoy completamente recuperada, por fortuna; tal vez a veces hay días en los que me canso, pero fuera de eso, se me había caído hasta el cabello, pero ya se regeneró. Ahorita me siento bastante bien.

¿Cuál fue el primer síntoma que te llevó a hacerte la prueba? "Cuando tuve la oxigenación en 85 me fui directo al hospital a hacerme la prueba.

¿Te dio miedo que te hospitalizaran? "Claro, sentí miedo cuando me subieron en un carrito toda tapada, se siente muy feo y sí pasa por la mente la idea de que te puedes morir. Haces un repaso rápido de tu vida, pero me quedé tranquila porque mis hijos son buenos chavos, ya están grandes, y pensé que podían hacer su vida sin mí, aunque extrañen, ¿no?, eso espero. Pero sí da mucho miedo la primera impresión. Estar en el área COVID es desesperante, ves muchas cosas, oyes muchas otras, la gente se queja, hay dolor, todas las enfermeras están tapadas, ni siquiera puedes ver su cara, al igual que los doctores. Todo el tema es impresionante, el aislamiento, el estar sola...

¿Cuál fue el momento más crítico de tu contagio? "Pues yo me empecé a sentir mal un viernes, y de viernes para sábado me sentía morir, porque uno se queda completamente sin fuerzas, sin poder levantarse, uno no quiere ni comer, es un desgano absoluto, además, pega mucho emocionalmente. Siento que el momento más crítico fue cuando la oxigenación llegó a niveles muy bajos.

¿Cuántos días estuviste ausente del trabajo? "Fueron cerca de tres semanas, quizás un poquito más. No regresé hasta sentirme mejor; sin embargo, las primeras semanas que trabajé luego de dar negativa me sentía realmente agotada.

¿En tu familia también hubo contagios? "En mi familia nos contagiamos nueve personas, y la verdad es muy feo pensar que uno fue quien transmitió el virus.

¿Ya te vacunaste? "Sí, y confieso que lloré mucho, sentí un alivio al saber que durante un tiempo no me volveré a enfermar de COVID. Me dieron muchas ganas de llorar y emoción.

¿Tuviste reacción secundaria? "No, para nada. Me sentí muy bien y ahora estoy un poco más tranquila, pero sin bajar la guardia.