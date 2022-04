Exigen respeto para Silvia Pinal; "es deleznable" que la expongan en silla de ruedas para hacer teatro, critican

Silvia Pinal reapareció públicamente, luego de haber padecido Covid, para anunciar una obra de teatro infantil dirigida por Carlos Ignacio y producido por Iván Cochegrus.

En la presentación de la obra (llamada "Caperucita: ¿qué onda con tu abuelita?") Silvia Pinal mostró signos de cansancio y señales de que aún no supera las secuelas del coronavirus ya que tosía constantemente, según se vio en algunas entrevistas de televisión. Además, la actriz requiere de una silla de ruedas para moverse, según se puede apreciar.

Eso provocó la indignación de colegas actores, criticos de teatro y fans de la diva del cine mexicano, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, musa de Luis Buñuel, innovadora de la televisión y leyenda del teatro musical.

"Muy mal gusto al exponer a una señora como Silvia Pinal", escribió el actor Eduardo España, quien hizo notar que fue una falta de respeto para la actriz.

El director, productor y coreógrafo Óscar Carapia también mostró su indignación.

"Me parece deleznable que expongan a la señora Silvia Pinal de la manera que lo están haciendo. Que triste y que impotencia".

En Twitter, la propia cuenta oficial de la obra ha publicado notas que señalan lo preocupante que es el hecho de que La Pinal luzca desorientada y aun asi participe en el montaje teatral.

"No importan qué digan, es publicidad", señalan usuarios en twitter a manera de crítica.

El comentario de Lalo España en Twitter fue respondido por el productor, quien señaló que era prejuicioso criticar la obra antes de que se estrene, por lo que el actor decidió publicar un nuevo mensaje:

"Mi intención no es juzgar títulos de obras ni ofender compañeros. Incluso borré el comentario para que no se malinterprete. Simplemente, me dolió mucho ver que expusieran así a la señora Silvia Pinal. De ahí en más, la paz sea con todos y mi respeto también".

Cochegrus, por su parte, compartió un video en el que se ve a Silvia Pinal grabando una voz para la obra de teatro. Se le ve, de nuevo, en silla de ruedas y, aunque entusiasmada, con dificultades.