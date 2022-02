Exhiben supuesto modus operandi de Belinda para que sus galanes le den dinero

La ruptura entre Belinda y Christian Nodal se dio en medio de las especulaciones sobre los posibles motivos que los obligaron a no seguir con su compromiso, y el dinero parece que fue uno de los principales problemas.

Javier Ceriani y Elisa Beristain revelaron en su programa 'Chisme no like' que Belinda le habría pedido 4 millones de dólares (80 millones de pesos) prestados a Nodal para pagar sus deudas con el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Sin embargo, cuando el cantante accedió, sus abogados descubrieron que Belinda no debía tanto, sino solo 500 mil dólares (10 millones de pesos).

Aunque ninguno ha mencionado este tema ni confirmado nada, ese fue el último conflicto que se rumoró entre Nodeli, cuya ruptura se confirmó el pasado 12 de febrero.

El periodista Gustavo Adolfo Infante habló al respecto, y terminó revelando el supuesto modus operandi de Belinda para aprovecharse de sus galanes y conseguir que le den dinero. En su canal de YouTube, el controvertido periodista dijo: "Lo del dinero puede ser. O sea, el modus operandi de Belinda, es, lo que entiendo, en buena onda, es quitarle el dinero a los ‘güeyes’".

Relató: "Yo un día fui a una junta con Jorge Kahwagi y Mohamed que era el dueño del Veracruz… Ana María Alvarado llevó a Mohamed y yo a Kahwagi, entonces entre ellos estaba platicando cómo Belinda les sacaba el dinero".

"Yo estaba ahí", sostuvo antes de terminar de contar: "Estaban en no sé dónde, en Los Ángeles o algo así, Kahwagi y Belinda, y de la nada Belinda (simula sonido de llanto y comienza a llorar) y le dice Kahwagi ‘¿qué pasa?’ y Belinda: 'Es que tengo un problema con mi tarjeta, con mi American Express. Se necesita pagar 1 millón de pesos a la American Express y no tengo quién lo haga, ¿me podrías ayudar?'.

"Y Kahwagi llamó ‘paguen la American Express de Belinda’. Llegando te los pago y nunca le pagó", reveló Infante. "El señor Mohamed le prestó un Porshe y se lo devolvió lleno de martillazos, lo destrozó".

"Eso dicen, pero no sé si esto había cambiado y evolucionado. La pregunta es ¿Belinda debería regresar el anillo de 3 millones de dólares sí o no?", terminó manifestando Gustavo Adolfo.

