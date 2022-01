Exhiben que Lili Brillanti, tras hablar de Galilea Montijo, ¡pidió trabajo en 'Hoy'!

Las declaraciones de Lili Brillanti sobre que Galilea Montijo amenazó con golpearla en sus épocas de 'Vida TV' provocaron que la conductora de 'Hoy' saliera a defenderse, pero también a recordar que su compañera la provocaba.

Todo porque hace unos días, Lili Brillanti recordó en una entrevista con Miguel Díaz las diferencias que tuvo con Galilea en aquel programa donde también aparecía Héctor Sandarti. La presentadora recordó que en los ensayos de un sketch, Gali amenazó con golpearla y le dijo que no lo hacía porque conocía a sus papas y que ella era una dama.

Tras hablar con la prensa Montijo también lo hizo en el matutino, dentro de la sección '¿De qué me hablas?', donde reiteró que nunca fue amiga de Lili, además de resaltar que ese conflicto fue hace 20 años y no encuentra motivo para que hasta ahora exista esta controversia.

Pero los demás conductores despedazaron a Lili Brillanti, y fue Martha Figueroa quien exhibió que tras hablar de Montijo, la presentadora fue a pedir trabajo a la productora Andrea Rodríguez.

"Lo que sí le recomendaría a ella es que si quiere estar de conductora, lo primero que hay que tener es timing, y resulta que ella después de dar estas declaraciones, viene y le pide trabajo a Andrea Rodríguez nuestra productora para venir a 'Hoy'. Pues no sé por qué siento, me late, que no se lo van a dar... No es buen momento para pedir chamba si acabas de hablar de Gali", dijo Figueroa.

Recordemos que ante la prensa, Galilea explicó lo que ocurrió, y no solo confirmó que nunca fueron amigas, sino que acusó a Lili Brillanti de filtrar notas para perjudicarla. Por si fuera poco, Gali admitió que sí quiso pegarle porque la provocaba, y pero se contuvo:

"Y después de tanto sí la confronté, y ustedes saben que uno viene del barrio, y uno aprende a defenderse, con fama sin fama, sin dinero, siempre aprendí a defenderme. Yo me acuerdo, lo que se le olvidó decir es que ella me ponía la cara y me decía, Andale pégame. ... Hasta que le dije que no iba a caer en su juego. Yo sí me voy a defender. Ya después entendió que no era su enemiga y entendió que su papel era de co-conductora".

Gali admitió que no se acuerda de todos los detalles, pero siempre se supo defender. "Sí me acuerdo que llegó un punto donde le dije 'bájale'. Me acuerdo perfecto que me dijo 'es que no sé qué contestar'. Me acuerdo que yo decía 'no somos amigas pero no tenemos broncas'".

