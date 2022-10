Exclusiva. La Barby Juárez anuncia el día de su retiro del box tras salir de "¿Quién es La Máscara?"

Mariana la Barby Juárez, además de pionera del boxeo profesional en México, ha sido eventualmente conductora, comentarista y, a través de su participación en la actual edición de "¿Quién es La Máscara?", cantante y bailarina.

Hace dos década, La Barby Juárez ganó su primer campeonato mundial en la categoría de Mini Mosca. Luego subió una categoría y también se coronó como la mejor del mundo.

Hoy considera que es tiempo de dejar el ring y en esta entrevista nos cuenta las razones que la han hecho pensar en el retiro y el futuro que quisiera para su hija, quien, por cierto, también le sabe al deporte de los guantes.

La historia del box te define como una pionera del boxeo femenil en México pero ¿cómo describes tú la carrera que has hecho?

Ha sido un largo camino y ha sido emocionante, tal como es La Barby. Ha sido un largo camino, como una montaña rusa, con sus altas, bajas, curvas, vueltas que ni me imaginaba. Pero estoy muy contenta y satisfecha con lo que he estado logrando antes de retirarme

¿El retiro ya está en el siguiente round?

Yo creo que será dentro de un año. Primero Dios quiero retirarme con 25 años de carrera ya para dar gracias al público que me ha seguido. Hace ya 22 años de mi primer campeonato mundial, ya ha pasado tiempo.

Una de esas vueltas que mencionas en tu carrera debió ser que cambiaste tu apodo de Barbie, como la muñeca, a Barby

Es algo que cambié en todo, en mis redes sociales y en mis documentos y que la gente vio bien y lo aceptó. Lo hicimos porque La Barby, mi nombre, es ya una marca registrada y no queríamos problemas con Mattel.

Y ahora resulta que muchas niñas quieren como Barby y no tanto como Barbie

A veces ni yo me la creo cuando encuentro a una niña que me dice: "quiero ser como tú", o que me dicen "soy tu fan". O incluso cuando nos va mal en las peleas y hay algunas mamás que me dice: "ay mi hija lloró porque perdiste". Es maravilloso eesto de identificarte con el público, con tus fans y darte cuenta de que lo que hagas va a marcar a las personas

¿Tu hija será boxeadora? ¿La dejarás que sea?

Quisiera decir que no será boxeadora pero ya lo trae en la sangre y lo hace con una facilidad que digo "rayos". Ya ha hecho algunas peleas de amateur pero sigue en la escuela y yo le digo que la escuela es lo primordial. Más adelante ya veremos.

¿Dirías que el box es algo que tu hija heredó?

Yo creo que sí, que es algo del carácter, y de que creció prácticamente desde sus primeros pasos en un gimnasio. Lo ha ido asimilando y adoptando, es lago que es parte de ella. Yo, de niña, nunca había visto boxeo y ya luego se me dio ese don, pero ella sí lo ha visto desde pequeñita.

Quizá a ella le toque ganar lo que ganan los hombres con las bolsas millonarias

Creo que actualmente algunas boxeadoras han dado un gran paso al tener peleas en escenarios como el Madison Square Garden. En la medida en que las mujeres capturemos funciones en escenarios de gran nivel, tendremos más proyección y yo creo que en cinco años las mujeres ganaremos lo que merecemos.