Ex suegra de Inés Gómez Mont la delató pero a ella le sacan sus trapitos al sol

A todos sorprendió que Tita Bravo, madre de Javier Díaz, asegura que conoce el paradero de la ex esposa de su hijo. Pero revelar lo que sabe de Inés Gómez Mont también le costó críticas a la señora en sus redes sociales.

En su cuenta de Facebook, la ex suegra de la presentadora reveló que ella ya volvió a México y cuenta con el apoyo de su tío Fernando, por lo que podría librarse de pisar la prisión.

Pero entre los comentarios donde aplauden la valentía de Tita, también hay detractores que decidieron sacarle sus trapíos al sol. Una persona llamada Diana Ramírez pidió explicaciones del por qué había borrado un comentario anterior, y aprovechó para decir que "así como tiene valor de ser bien argüendera, téngalo para aceptar que también son una fichita ustedes. Sus 2 nueras madres de sus nietos están (emoji de vómito)".

¿Pero qué comentario borro? Diana Ramírez volvió a compartir la imagen de su comentario, donde acusa al hijo de Tita, Javier Díaz, de ser padre irresponsable, y a su actual esposa, de tener problemas con las adicciones.

Tita Bravo decidió defenderse e invitó a la persona a no meterse en asuntos que no son de su incumbencia. Pero recibió un contraataque: "Le gusta el argüende pues dele y acepte todo tipo de comentarios, buenos y malos, si no quiere que nadie opine o se meta, NO LO HAGA PÚBLICO, tan simple. Le tengo que reconocer que al menos sí tiene el valor civil de no negar lo que dije, porque sabe bien que es real, eso sí se lo aplaudo". La ex suegra de Inés Gómez Mont simplemente respondió con un emoji de "amor y paz".

La señora Tita también tuvo que defenderse de otras personas que de "arpía" y "víbora" no la bajaron...

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!