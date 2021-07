Ex lo acusa de maltrato y José Manuel Figueroa se burla: "Este es el mejor TikTok que he visto"

Unos videos que evidencian cómo era su relación dieron la vuelta en redes sociales, por lo que ahora, Farina Chaparro acusa a su ex José Manuel Figueroa de abuso físico y planea demandarlo.

Ya terminaron su noviazgo hace un mes, pero ambos se grabaron mientras protagonizaban discusiones; incluso existe un video hecho por el hijo de Joan Sebastian con la finalidad, aparentemente, de burlarse de la situación.

Ella sabía que él tenía el teléfono prendido: "Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí 7 horas y no has dejado de humillarme", se le escucha decir a Farina, quien acusa: "Este golpe me lo hiciste a los 10 minutos de haber llegado".

Pero llama la atención la actitud de José Manuel Figueroa, quien dice: "No te vayas a enojar... pero si mis fans ven este video, se van a burlar de mí. Quiero que sepas que este es el mejor TikTok que he visto en mi vida".

En otra grabación ella amenaza con irse de la casa del cantante, con maleta en mano. Figueroa le dice que está "enferma" y la llama "Jessica Harts", además de asegurar que ella también lo agredió.

Otro de los videos grabados por José Manuel, muestra cómo ella señala que tiene "pruebas de las agresiones, el labio reventado. Yo voy a hacer público todos los videos, ¿tú qué tienes?".

"Pobrecito, soy una golpeadora", le dice Farina, quien niega estar detrás de su dinero. "El dinero es lo de menos. Quien me conoce no me conoce como una interesada sino todo lo contrario".

En 'Sale el sol' aseguraron que la molestia de Farina es que José Manuel Figueroa ya tendría una nueva novia.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!