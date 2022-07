Ex integrantes de Fresas con Crema recuerdan su relación con "Coco" Levy

German Bernal y Daniela Leites, que formaron parte del grupo voal juvenil Fresas con crema, hablaron sobre la relación casi familiar que han tenido con Coco Levy y sus parientes.

"Talina Fernández es como una mamá para mí y Coco como un medio hermano", dijo Daniela.

Coco Levy fue acusado la semana pasada por Danna Ponce ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Ciudad de México por el presunto delito de abuso sexual.

Levy se defendió a través de un video en el que asegura que nunca ha agredido físicamente a alguna mujer y que lo único que hizo fue darles consejos para sobresalir en la industria del cine.

Videocine, sin embargo, depidió a Coco Levy de la empresa, en la cual supuestamente él realizó los abusos de los que se le acusa.

Daniela Leites, sin embargo, dice que ha preferido no investigar ni opinar del tema.

"No me voy a meter en chismes; Mariana (Levy, hermana de Coco) fue nuestra hermana. Talina (madre de ambos) para mí es como una mamá. Coco y Pato son como mis medios hermanos. Mi mamá y Talina eran mejores amigas, vivieron los embarazos juntas", contó Daniela.

"Honestamente no sé la historia ni la voy a buscar porque no me interesa"

Por su parte, Germán expuso: "Cada quien debe hablar por sí mismo, lo más importante es el respeto de un lado y otro; y hay que trabajar por eso y eso nos hará una sociedad mas fuerte".

Ambos coincidieron en que una de las más afectadas por el escándalo es Talina Fernández, mamá de Coco Levy.

"Talina es una mujer súper fuerte porque la ha pasado súper mal y la verdad es que yo sé que es una mujer fuerte que va a vivir las cosas como la deba vivir"