Ex desenmascara al hijo de Yahir: ¿Tuvo sexo gay por dinero para comprar droga?

"Nos engañó a todos, incluso a mí", aseguró Axel Martínez al desenmascarar a Tristán, el polémico hijo de Yahir que habría tenido sexo gay y fingido ser bisexual con tal de conseguir dinero.

En entrevista con Chisme no like, el joven relató que ayudó a Tristán "porque me dijo que iba a poner un negocio con su mamá”; pero tras publicar su video porno en una plataforma, el joven se la pasó “despilfarrando” el dinero en sus adicciones.

“Cuando lo conocí estaba en la calle, ahora que ya tiene dinero solamente sube alcohol y está despilfarrando. Él me escribió en un plan de paz y espero que haga lo que dijo que iba a hacer con el dinero”, relató.

“Dos veces tuvimos relaciones sexuales y las dos veces él quiso que se grabara el momento y se iba a utilizar como contenido para OnlyFans”, dijo Axel, quien expuso que a Tristán ni siquiera le gustan los hombres. “De que disfrutó, disfrutó, pero fuera de las cámaras nunca quiso interactuar, a mí se me hacía muy raro, hasta que al final se desenmascaró y fue como realmente es y me dijo ‘Estoy harto de fingir algo que no soy’”.

"Es muy extraña la situación, es frustrante, su papá lo ha dicho, esto es la pesadilla. No pasó mucho tiempo antes de que enloqueciera y terminara haciendo cosas muy densas, lo apoyé de corazón tanto como pude", dijo.

Sin embargo, en Instagram le comentaron a Axel que en realidad nunca fue novio de Tristán, en una foto donde aparece con un joven al que señalan como su verdadero novio.

