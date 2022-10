Ex de Laura Bozzo lanza bomba: "¡Es un mono con ametralladora!"

Cuando Laura Bozzo enfrentaba el peor momento de su vida, Cristian Zuárez, su expareja, se puso la mano en el corazón y decidió perdonarle una deuda de 10 millones de dólares, producto de una demanda por violencia de género que se estaba cocinando en los tribunales. Sin embargo, lejos de agradecerle el gesto, la conductora lo “apuñaló” por la espalda, y nuevamente lo dejó como el villano de la historia.

“Decido contarte esto porque ella misma habló de ese tema mientras estaba en La casa de los famosos…Uno hace donaciones de cantidades importantes a instituciones privadas, pero nadie perdona un juicio por 10 millones de dólares. Yo lo hice cuando ella estuvo mal; cuando estaba prófuga en México, fui el único que le tendió la mano, él único que estuvo ahí pendiente, saliendo a declarar cosas favorables para ella, precisamente porque conocía la realidad. Con todo y eso, lo único que hizo fue hablar de cosas que no tenían que ver con eso. Llamé a mi abogado, hablé con Laura... Le dije que iba a desistir de esa demanda. Ella no lo creía hasta que firmé un poder diciendo que no iba a llevar el juicio a cabo. Sin embargo, eso no lo hizo público, lo único que dice es que ella fue la que me perdonó a mí. Para mí eso es feo, porque si una persona te está dando la mano, no tiene nada de malo admitirlo”, nos dice el empresario y cantante en una entrevista exclusiva desde Estados Unidos.

“¡JAMÁS TOQUÉ A SUS HIJAS!”

Pero, ¿qué lo llevó a otorgarle el perdón a la también abogada? Aquí lo revela: “Cuando hablé con ella, me contó su situación legal en México, ¡tenía todos los problemas encima! Me juró que no tenía un centavo, que estaba empezando de cero, que lo había perdido todo... Lo único que pensé es que, si ella ayudó y le cambió la vida a tanta gente, había que devolverle un poco de lo que dio. Entonces ahí quedó todo, no procedió la demanda y le deseé que pudiera salir airosa de ese problema legal”.

En cuanto al reality en el que Laura Bozzo se desbocó con comentarios sobre lo que vivió con él, Cristian resalta que lo que más le molestó fue la insinuación de que tuvo que ver con una de sus hijas. “Lo que dejó ver ahí es que yo tuve relaciones con una de sus hijas, diciendo que lamentaba mucho no haber escuchado en su momento a su hija Victoria, pues ella se tuvo que ir a otro departamento. Así lo entendieron los fans, como que yo había abusado de una de sus hijas, pero jamás las toqué. No lo aclaré en su momento, no le di importancia, pero la gente me sigue preguntando. Me gustaría tener la oportunidad de poder utilizar el mismo medio que usó ella para poder decir mi verdad”.

Al preguntarle sobre la relación con Victoria y Alejandra, hijas de Laura, revela que eso lo contará en un libro que publicará muy pronto. “Trato de decir lo menos posible y que la gente lo entienda en su momento, porque imagínense, en un minuto de charla no podré contar cómo fue esa relación. Pero digo que si a Victoria la vi 10 veces en 17 años, fue mucho”.

Por el momento, no hay cercanía entre Cristian y Laura, los acuerdos de paz quedaron en la basura. “No hay ningún tipo de relación; decidí no seguir una comunicación, porque un día ella dice “Blanco”, al otro día dice “Negro”. Prefiero no tener diálogo con ella. A mí me dejó un mal sabor de boca lo poco que vi en el programa. Y también prefiero guardarme lo que sé para cuando entre a La casa de los famosos”.

“NUNCA LA HABÍA VISTO TAN PATÉTICA”

Ahora que dicen que a la popular “señorita Laura” nadie la soporta, su ex le echa más leña al fuego a través de nuestras páginas: “¿En algún momento de mi relación con ella la vieron tan patética? Nunca la había visto así. Yo fui el que le cuidaba el rating, los programas... Cuidaba de ella. Eso es lo que le está afectando a ella, que no tiene un timón, alguien que le maneje el barco. Es un mono con una ametralladora, ¡no sabe para dónde ir! La gente pensará que yo no hacía nada, pero lo que hacía era cuidarla".

"En el libro voy a hablar tanto de las infidelidades de Laura Bozzo como de las mías. Ella me fue infiel, lo contó y por eso me atrevo a contarlo también”, también dijo Cristian.

Sigue el chisme:

Fernando Colunga reaparece tras el shock que causó con una fotografía

Ideas de disfraces de Halloween en familia (FOTOS)

¿Qué le pasó a Amaia Montero?