Ex de Jenni Rivera fue infiel y su novia trans se entera en plena entrevista

Luego de que por fin creíamos que Esteban Loaiza, ex de Jenni Rivera, había sentado cabeza con una guapa modelo llamada Ximena “La Buchi”, quien además le confesó su pasado (es una chica trans) en pro de tener una relación sana y formal, lamentablemente parece que esta relación ha llegado a su fin, pues en esta entrevista, la también conductora se enteró de una aparente infidelidad descubierta por TVyNovelas.

¿Cómo has estado? ¿Cómo van las cosas con Esteban Loaiza? Muy bien, la verdad no hemos hablado mucho desde que me fui a Cancún, me fui a descansar, a pasarla rico, pero todo bien, gracias.

¿Fuiste con amigos? No, fui sólo a un evento familiar, me quedé en un hotel lindo.

¿Por qué no te llevaste a Esteban? Le comenté que me iría a Cancún, pero él me dijo que tenía una gira con los Toros, en el beisbol, y que tenía que quedarse en su ciudad, pero seguimos en comunicación.

¿Viste sus redes sociales? No todavía, ¿por qué?

Vimos que estaba con otra chica y nos pareció curioso que tuvieran pulseras iguales... ¿Cómo crees? Dame un segundo, déjame ver...

No eres tú, ¿verdad? No, claro que no; bueno, pues, wow… qué sorpresa. Tal cual como ustedes se quedaron sorprendidos yo también me quedé, estoy realmente sorprendida.

¿Tienen una relación abierta o qué está pasando? Pues me estoy dando cuenta de que sí le gusta eso. A mí nunca me comentó que tenía otro interés o que estaba viendo a alguien, a mí me dijo que teníamos algo especial, pero que no le gustó que yo diera entrevistas.

¿Te lo prohibió? A mí nadie me prohíbe nada. Me buscó mucha gente, pero me recomendó que me anduviera con cuidado.

¿Qué te hizo sentir la foto que acabas de ver? Me hace pensar que todos los hombres son unos mentirosos, infieles y mujeriegos; nunca me habló de ninguna relación, hablábamos todo el tiempo.

Tú nos dijiste en la entrevista pasada que sólo había habido besitos, ¿sí fue así? ¡Pues obvio no!

¿Cómo? Pues sí, fui reservada en su momento para no meter en problemas a nadie, para dejar que fluyera, pero pues ya vi que quedé como la tonta por creer que había algo bonito entre nosotros.

¿Y qué va a pasar? La verdad, qué poca mad… que no me haya hablado con la verdad, porque yo siempre le hablé con la verdad, desde mi sexualidad hasta mis sentimientos.

¿Nunca se planteó que fuera una relación abierta? No, yo soy muy leal, pero tampoco me gustan las mentiras, y hubo muchas cosas que yo no pude contar por mi seguridad.

¿Cómo? Sí, si a mí me ocurre algo, hago responsables a las personas con las que tuve algo en este momento.

¿Creíste que no sería mujeriego contigo? Pues ya sabía que todas sus relaciones habían tenido que ver con infidelidades.

Viudo de Jenni Rivera en plena conquista con chica ¡30 años menor que él!

¿Te puso sobre aviso? Sí, me decía que no diera entrevistas porque en cualquier momento le iban a inventar otras mujeres; le pregunté que si se quería amarrar el dedo (casarse), y me dijo que no. ¿Qué me puedo esperar de un hombre que toda su vida ha engañado mujeres?

¿Te sentiste usada? Por supuesto, sí llegué a pensar que esto podría llegar a más, él y yo teníamos planes a futuro; de hecho, está invitado para mi cumpleaños.

La otra mujer se parece mucho a ti, ¿no? Yo soy una mujer muy guapa, ella sólo es similar a mí; veo que le gustan como yo.

¿Hablarás con él? No, pero en este momento lo voy a empezar a dejar de seguir, no vale la pena como hombre.

¿Le darías otra oportunidad? No, yo no doy segundas oportunidades, y se lo advertí, le dije que dejara de salir con mujeres; en fin, crea fama y échate a dormir.

