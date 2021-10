Ex de Ingrid Coronado confiesa que no se dirigen la palabra

Aunque Ingrid Coronado ya se alejó de los escándalos, parecen perseguirla aunque no lo busque, pues ahora su ex Charly López la puso nuevamente en el ojo del huracán al hablar de su nula relación.

Pese a que son padres del joven Emiliano, el ex Garibaldi confesó que ya no considera necesario tener contacto con la presentadora, y aunque no dijo detalles, se infiere que su relación cordial es cosa del pasado.

“No hay relación. Ni buena ni mala. Así como te dijo siempre las cosas, te puedo decir que no... no quiero ni hablar, mejor no hablo, pero no hay ningún tipo de relación ni tampoco la quiero. Mira, para que yo diga eso debe de haber algo detrás fuerte”, dijo Charly López a Michelle Rubalcava para su canal de YouTube.

De acuerdo con el ex Garibaldi, ya no es necesario dirigirle la palabra a Ingrid Coronado. "No, en lo absoluto y no tenemos que. Mi hijo ya tiene 22 años, ya se maneja solo, tiene camioneta, o sea, ya no hay tema".

En tanto, Ingrid Coronado, quien ahora se dedica a enviar un mensaje positivo a través de las redes sociales, además de ser locutora de radio, confesó hace un día en su cuenta de Instagram:

"Muchos de uds conocen más de mi vida privada que lo que me gustaría, mi pasado, mis infiernos, mis vulnerabilidades y mis miedos…. Me gusta que hoy en día me preguntan mucho cómo le hago para ser feliz.

"Podría escribir horas al respecto, y eso no quiere decir que yo siempre lo soy, pero creo que una de las claves más importantes para mi, es: Enfócate en estar tranquil@, en tener paz. En ser una persona que vive su vida íntegramente y sin culpas, haciendo lo que ama", escribió.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!