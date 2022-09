"Evaluna le da pecho y yo le cambio los pañales a Índigo": Camilo presume que es un buen papá

Con guitarra en mano, sus ojos pintados de verde y la simpatía que lo caracteriza, llegó el cantante colombiano Camilo a un íntimo encuentro con periodistas, en Ciudad de México, donde presentó su tercer disco de estudio "De adentro pa afuera" (DAPA), un álbum que tuvo su origen entre la pandemia y el nacimiento de su primogénito Índigo.

No vino sólo a México, viajó con su esposa Evaluna Montaner y sus padres, quienes estuvieron presentes en la conferencia de prensa pero no se quisieron acercar al escenario porque "son penosos", según lo que expresó el propio Camilo. "Mis papás es la primera vez que me acompañan a México y ya comieron tacos al pastor", dijo el compositor.

El yerno de Ricardo Montaner cantó a capela tres de las once canciones de su disco, haciendo gala de su talento vocal y en la guitarra.

"De adentro pa afuera habla de ese viaje gigante que hace uno en la vida y habla de un corazón que se hace el sordo, yo acabo de vivir uno de los momentos más herméticos de mi vida donde me encerré en mi casa a ver a mi hijo Índigo y a darle luz a este disco. Es un disco con muchas colaboraciones de otros artistas y aún no creo que estén compartiendo conmigo. Estoy feliz y orgulloso porque puedo expresar a través de la música todos los colores y quien soy", dijo.

Camilo abrió las puertas de su intimidad y reveló cómo es él fuera de la escena artística.

"Todos tenemos ego, yo también tengo, pero yo vivo el aquí y el ahora. Mi ambición la tengo controlada, no estoy pensando en el próximo disco que haré, sino disfrutando el camino de este que es parte de mi presente", expresó.

Aclaró que es una persona genuina y sin máscaras. "Yo procuro ser la misma vaina afuera de la casa y adentro. Soy honesto en todo lo que hago. Procuro que lo que comparta sea honesto y un reflejo de lo que soy; como el Camilo que hace el café a las 5:30am o el que lava los platos. No he tenido que ir disfrazándome o haciendo de un personaje".

Aunque la ronda de preguntas y respuestas fue breve, no se fue sin hablar del amor de su vida: su hijo Índigo y cómo vive la paternidad. "Hablar de que yo le ayudo a Evaluna con el bebé es injusto, porque eso es una responsabilidad de los dos, ambos asumimos las tareas del hogar al 100%", comenzó diciendo.

"Cuando yo estoy con Índigo que es el 99% del tiempo, soy yo quien cambia los pañales; yo soy quien baña a Indi, le lleno su tinita, le coloco burbujitas y le pongo el patito que le gusta. Yo me considero un buen papá, no tanto como el mío, pero sí soy bueno. Evaluna es lactante entonces ella tiene el gran trabajo de darle pecho al bebé siempre y eso es un trabajo de 24 horas, por eso yo procuro que el mío también sea de 24 horas".