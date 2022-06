Eva Luna y otras tres famosas mexicanas que se comieron su placenta ¿Les funcionó?

Se llama placentofagia y está cada vez más de moda. En Estados Unidos, Jennifer Lopez y Kim Kardashian fueron de las primeros que hicieron público que habían decidido comerse la placenta después de dar a luz a sus hijos.

La opinión de los expertos aún no es concluyente. Aunque la práctica está de moda con técnicas que van desde hacer licuados hasta cápsulas de placenta, los estudios médicos hasta el momento no lo avalan. "Aunque algunos afirman que la placentofagia puede prevenir la depresión posparto, reducir el sangrado postparto, mejorar el estado de ánimo, la energía y el suministro de leche, y proporcionar micronutrientes importantes (como el hierro) no hay pruebas de que comer la placenta aporte beneficios a la salud", publicó Middlesex Health, una de las redes de hospitales más grande de Estados Unidos.

Aun así, la práctica sigue de moda entre las celebridades.

Eva Luna

Fue Camilo, su esposo, el que reveló que la cantante se comió la placenta. En una entrevista para la televisión española, Camilo primero bromeó respecto a comerse el meconio, que es la primera evacuación del bebé y que está compuesto de líquido amniótico, moco, vello, bilis y células desprendidas de la piel y el tracto intestinal.

“El meconio es fascinante, tiene una textura fantástica. Le tomé fotos, se las mostraría pero, no. Nosotros le pusimos aceite de oliva y nos lo comimos... ¡no es cierto!", dijo el cantante.

Con lo que no bromeó es con la placenta, ya que dijo que Eva Luna sí se la comió. "Se la encapsularon y se la comió", dijo.

Anahí

Al escribir su biografía "Valiente", Anahí decidió hablar del montón de cosas que vivió en su transformación como madre. La cantante, además, ha transitado del mundo del espectáculo al de la política, ya que se casó con el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

En ese libro, Anahí comparte consejos para llevar de la mejor manera la maternidad, desde asuntos de salud hasta de educación. "Durante mi embarazo escuché de todo tipo de consejos, apuntaba todo lo que me decían y me parecía relevante; aunque después fui borrando las cosas que, me daba cuenta, no iban con mi manera de ser”.

Pero el punto más polémico fue el de la placenta. Ante las dudas que generó su confesión, la cantante dijo que no lo hizo por moda.

¿Y le funcionó? De acuerdo con su relato, Anahí sí sintió los beneficios de comerse la placenta.

"Yo sí me metí hasta el fondo desde el primer momento, me metí a estudiar todo y a aprender. Las propiedades de la placenta las explicamos muy bien en el libro, te llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido y a que el útero se contraiga”.

Irán Castillo

La actriz mexicana tuvo su segundo parto en febrero de este año, cuando nació Demian. En redes sociales, tanto ella como su pareja, Pepe Ramos, compartieron lo felices que estaban.

"En un nuevo capítulo de mi serie: "Hay días que siento que voy a morir de una sobredosis de felicidad" les presentamos: el nacimiento de nuestro hijo. ¡Por tu vida Hijito! Te amamos desde que sólo eras una posibilidad".

Además, en el mensaje agregaron la etiqueta de "placenta", para anunciar que Irán Castillo también se la había comido.

¿Y le funcionó?

De nuevo, y contrario a lo que los estudios médicos han podido comprobar hasta ahora, el dicho de Irán es que sí funciona.

“Es increíble como la placenta puede ser nuestra propia medicina y se puede usar para tantas cosas tan maravillosas”, escribió la actriz.

Incluso lo recomendó: “¿Sabías que la placenta te puede ayudar muchísimo al postparto y la lactancia tomándola en cápsulas? ¡Aprovechemos el milagro de este órgano! Gracias mi cielo por el milagro de tu ser en esta placenta".

Zuria Vega

"Hoy "Soy Mamá" empieza una nueva etapa que me tiene feliz", escribió Zuria Vega al anunciar que había nacido Luka, lo cual le daba sentido a su canal de Youtube llamado "Soy Mamá".

"Gracias a ustedes por crecer conmigo este proyecto que viene del corazón", dijo.

Y en uno de los primeros videos que compartió en ese canal, Vega reveló que se habñia comido su placenta, aunque ella no lo hizo en cápsulas sino con la técnica del licuado.

¿Y le funcionó? Por lo menos para combatir el cansancio, Zuria Vega asegura que sí le funcionó.

"Me tomé el licuado, aproximadamente un centímetro de placenta con berries, le echas agua de coco, la verdad es que sabe a un licuado delicioso, me cayó delicioso en ese momento después de tanto cansancio".