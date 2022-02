Eva Cedeño ha tenido tres protagónicos en secuencia, pero está soltera

Mientras aguardaba su llamado para grabar una escena de la telenovela Amor dividido, Eva Cedeño escuchaba música de Selena en su camerino del Foro 11 de Televisa San Ángel; desde el pasillo se escuchaba cómo tarareaba la canción Bidi bidi bom bom, de la Reina del Tex-Mex, dejando claro que también le puede entrar, sin problema, a la cantada. La actriz originaria de Sonora disfruta a plenitud la cosecha de todo lo que ha sembrado: trabajó en silencio durante cinco años actuando en diversas producciones, hasta que en el 2020 le llegó la oportunidad dorada de protagonizar telenovelas en Televisa.

Desde entonces, su carrera ha sido imparable, en dos años ha sido el rostro de tres historias en La Fábrica de Sueños, y se ha convertido en una de las consentidas de los productores y del público. Hermosa, amable y de gran carisma, Eva confirma que llegó para quedarse como una de las favoritas de la audiencia. En exclusiva, conversó sobre su camino al éxito, su nuevo protagónico, y también del amor.

Tienes tu tercer protagónico consecutivo en Televisa, ¿lo anhelabas? Claro que quería que sucediera, pero no lo esperaba. Fue una grata sorpresa, al igual que los dos proyectos anteriores (Te doy la vida y Qué le pasa a mi familia?).

¿Es tu primera vez trabajando con Gabriel Soto? Sí, y ha habido una química padrísima. Es un gran ser humano, generoso en el set; es también muy estudiado y preparado. Es muy grato trabajar con él, y además me divierto, porque es buena onda, educado, y eso se agradece.

¿También es primera vez que actúas con Andrés Palacios? Con él había compartido en El vuelo de la victoria, pero nuestros personajes no tenían nada que ver; ahora somos esposos. Andrés es un superactor, muy comprometido y he aprendido mucho de él.

¿Tuviste oportunidad de ver la versión colombiana de Amor dividido? No, y no lo quiero hacer; cuando lo haces, se te quedan unas ganas de que algo se parezca a eso, y no. Preferí construir mi personaje desde la ignorancia, de no saber nada de la versión original para que se convierta en algo que Eva Cedeño creó y no venga de otro lugar.

¿Este personaje es un reto diferente a todo lo que habías hecho antes? Sí, completamente. Abril es una mujer de campo que lucha por su familia, pero desde un lugar muy distinto, con pocas posibilidades, donde el dinero está ausente y el contacto con la ciudad también. Es un personaje muy peculiar por todas estas carencias; las otras interpretaciones han contado con el apoyo de la familia o la pareja, y Abril es una mujer que está buscando su futuro sola. Es una característica con la que muchas mujeres se verán identificadas, porque están buscando su oportunidad para brillar por sí mismas, y hablo también de Eva, en eso me proyecto.

¿Sientes que el ascenso en tu carrera ha sido muy rápido? Sí, ha sido vertiginoso, aunque no lo he visto tan rápido porque he vivido con tranquilidad cada uno de los procesos de los proyectos, desde la primera lectura de guión, hasta el último llamado. Estoy muy agradecida porque sé que lo que estoy viviendo es una bendición; tener tres protagónicos en secuencia es un regalo de la vida, y lo tomo con gratitud. Es por ello que con mi trabajo y esfuerzo busco honrar las oportunidad que se me presentan.

¿Cuántos años fueron buscando esa oportunidad? Cinco trabajando honradamente, haciendo personajes de reparto, de soporte, participaciones especiales y villanas, pero todo trabajo con constancia y perseverancia puede hacer que se logren los sueños; es el consejo que siempre doy a las personas.

¿Te ha costado brillar o que la gente vea tu brillo? Me considero una persona peculiar y distinta, pero todos tenemos ese brillo. Mucha gente podrá pensar que llegué muy rápido a donde estoy, pero yo trabajaba en las sombras; tengo muchos años trabajando en silencio, buscando mi lugar y preparándome para cuando llegara la gran oportunidad, siempre con la premisa de demostrar que sí me lo merezco. Creo que todo llegó en su momento y cuando me sentía completamente preparada.

Eres de Sonora, ¿cómo fue ese cambio de vida de una joven de provincia que se muda a la capital a perseguir sus sueños? Soy muy decidida, pero con este cambio de vida sí me costó un poco. Sin embargo, pensé que lo único que me podía pasar era regresar con mis dos maletas a mi vida normal, por eso me arriesgué un poco, y eso fue lo que hice. No es fácil dejar a la familia, tu vida, dejar todo a lo que estás acostumbrada y llegar a un lugar en el

que no conoces a nadie, donde eres una más y te toca ver por ti y para ti. Pero todo esto forja el carácter y el hambre de salir adelante.

Y si te regresabas a tu ciudad con tu maleta, ¿qué hubieses hecho? Terminé la carrera de Mercadotecnia y trabajaba en una franquicia llevando esa parte y la de recursos humanos. Hubiese vuelto a trabajar en lo que estaba acostumbrada.

¿Has vivido un “amor dividido”? Sí. No cambiar una pareja por otra, pero al dejar a la familia se divide el amor, o dejar a una pareja por otra cosa que uno quiere en la vida. Así como se plantea en la historia, no.

¿Cuesta colocar en una balanza el amor, el trabajo, la familia y los sueños? Nunca debes escoger entre tu pareja y tu trabajo; las dos cosas deben venir en el mismo canal. Si hay alguien que no acepta tu trabajo, en el fondo no está aceptando a plenitud lo que tú eres; y si un trabajo no te deja disfrutar a plenitud a tu pareja y es algo que tú quieres, entonces te está consumiendo de más y hay que hacer una balanza. Todo es equilibrio en la vida, no sólo puedo ser Eva la que trabaja o Eva la pareja.

¿Siempre dejas claro en una relación que tu trabajo es ser actriz? Claro, y explico cuáles son mis horarios y lo que implica mi trabajo. Pero no es lo mismo platicarlo que vivirlo.

¿Cuentas claras conservan romances? Correcto. Si algo tengo, es claridad de lo que quiero, lo que

me gusta y lo que no.



¿Estás soltera? Sí y sin compromiso. Ahorita estoy entregada a la telenovela y creo que es difícil.

Debe ser difícil ser protagonista y tener tiempo para comenzar de cero una relación… Se llaman ganas. Cuando hay interés, tiempo, entusiasmo y empeño en que todas estas cosas salgan adelante, puede funcionar; cuando no existe eso, no puede ocurrir.

¿Estás buscando pareja? No estoy forzando nada, sólo estoy viviendo el día a día. Si la vida me presenta a alguien, ¡qué padre!; si no, estoy enfocada en lo mío.

