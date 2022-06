Eva Cedeño dice si está lista para ser villana luego de tres protagónicos

Pese a que sus últimos tres protagónicos han sido de mujeres muy buenas, Eva Cedeño creció queriendo ser como las grandes villanas de las telenovelas; esa admiración la acercó al mundo de la actuación, aunque fue la segunda vez que hizo casting en el CEA cuando finalmente decidió adentrarse al mundo de la televisión. La oriunda de Hermosillo se siente feliz y satisfecha por el trabajo hecho en su último melodrama, Amor dividido, historia que la reconectó con temas como la migración, algo que conoce bien desde el seno de su familia. Ahora quiere consolidar su nombre en el teatro y abrirse camino arriba de las tablas.

¿Cómo viviste tu tercer protagónico seguido? Es una gran experiencia, ha sido un enorme trabajo en equipo; desde que la productora Angelli Nesma me llamó para ofrecerme el personaje de Abril, creo que se formó un círculo de magia y generosidad que comenzamos a formar, y como resultado se dio un equipo muy fuerte. Al principio pensé que nos íbamos a sentir vulnerables con los egos, pero no, creo que ha sido una gran novela en la que pudimos recorrer juntos por un gran camino. Es una joya porque toca muchos temas importantes para la sociedad.

¿Cómo lidias con el ego? El ego lo batallo siempre con los pies en la tierra, recordar de dónde vienes, qué es lo que haces y entender que actuar también es un trabajo, no es para que te glorifiques ni eres el dueño de nada ni un Dios; debes ser siempre consciente de que te debes a un trabajo y le debes tener agradecimiento a todos, desde la productora que te dio la oportunidad hasta el televidente que te recibe y te acepta. Todos somos un equipo de trabajo, y no por ser el actor o la actriz mereces más, pese a que te traten distinto; todos merecemos respeto por igual.

Cuando los pies se te elevan de la tierra, ¿qué te hace reconectar con la realidad? Mi familia, pero lo más inmediato es que tengo amigas que pecan de honestas, como yo, y ellas tienen la orden de que en cualquier momento en que vean que estoy perdiendo el horizonte, tienen la potestad de abrirme los ojos. He crecido y he aprendido tanto en este camino, que yo siento que me he vuelto una mejor persona.

¿Qué te conectó con la historia de Amor dividido? Mi papá emigró hace muchos años a Estados Unidos y con eso conecté muchísimo. También tengo una tía que trabajó en Estados Unidos haciendo una investigación de migrantes, entonces siento que era como una espinilla que traía. Dicen que los personajes te escogen a ti, entonces Abril quiso que yo la interpretara porque yo soy partidaria y defensora de muchas causas sociales que se abordan en la historia.

¿Guardas algo material de cada personaje que interpretas? Siempre les escojo algo; yo le aporto algún accesorio al personaje y elijo con qué quedarme. Por ejemplo, en el caso de Abril, en Granada, España, le compré unos aretes y un anillo de turquesa; siempre los trae en toda la telenovela y los guardaré. Si en algún momento le quiero hacer un regalo a una seguidora o alguien que fue muy cercana al personaje, creo que eso sería un gran tesoro para darle.

¿Harías algún sacrificio como los que vivió tu personaje en la telenovela? Creo que los sacrificios no existen, si tú vas a hacer algo por amor, la satisfacción está, entonces no se vuelve un sacrificio.

Después de tantos papeles de buena seguidos, ¿quieres hacer una villana? Comencé la carrera haciendo villanas, mis primeros personajes pequeños en la televisión fueron de mala y los disfruté muchísimo. Por supuesto que quiero y puedo hacer una gran villana, tengo esa fuerza dentro.

¿Piensas darte un descanso ahora? Yo puedo darme un descanso un fin de semana, tres días o una semana, pero me encanta estar siempre activa. El trabajo siempre será una bendición y llega en el momento justo y oportuno, entonces, si llega una propuesta de inmediato que me guste y me satisfaga, la aceptaré con todo el cariño del mundo.

¿Ahora qué quieres hacer? Me gustaría hacer teatro, es un pendiente en mi vida; considero que los grandes actores se forman en las tablas, y quiero ser parte de esos grandes actores, por eso anhelo que llegue a mi vida una buena obra de teatro.

¿Cómo supiste que querías ser actriz? De niña yo veía la televisión y decía que quería ser como las malas de las telenovelas, claro, porque hacían maldades y nadie las castigaba. Pero yo veía la actuación como la carrera para ser astronauta, lo sentía muy complicado porque no tenía las facilidades tan de cerca, yo vivía en un pueblito.

¿Y cuándo diste el paso a la actuación? Después de graduarme de Mercadotecnia, sentía que no era lo mío, entré a Nuestra Belleza, luego estuve en otros lugares, hasta que volví a hacer el casting en el CEA, porque ya lo había hecho a los 18 años, en esa ocasión sí quedé, pero me arrepentí, hasta que volvió a darse la oportunidad a los 23 años y fue cuando entré a estudiar actuación en el CEA. Cuando estás hecho para algo y encuentras tu misión de vida en lo que haces, creo que las puertas se abren, y si no se abren, no dejas de tocarlas.