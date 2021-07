Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo: A 9 años de su inolvidable boda... y la de peluche

Este 7 de julio se cumplen 9 años de la inolvidable boda de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes no dejaron pasar la oportunidad de presumir su amor con románticos mensajes.

"Feliz Aniversario amor mío @ederbez! ¡9 años de casados! Que qué???!!! #enquémomento Contigo siempre. Con nuestras crisis, nuestras fallas, nuestros triunfos, nuestros buenos y no tan buenos momentos, nuestros desafíos, nuestras lecciones, nuestras bendiciones, nuestros tesoros, nuestras historias, nuestras memorias, nuestro camino, nuestra familia, nuestra vida juntos… Contigo siempre. #myoneandonly", escribió la cantante de Sentidos Opuestos.

Por su parte, Eugenio Derbez también mostró su alegría, aunque muy a su estilo, le agregó un poco de humor:

"9 años después… compruebo que más vale sapo divertido que príncipe aburrido. Gracias @alexrosaldo por aguantarme siendo más sapo que príncipe".

La exclusiva de la boda fue de la revista CARAS, que preparó una edición especial y obtuvo imágenes exclusivas con todos los invitados de la boda, celebrada el 7 de julio de 2012 en la Parroquia Regina Coeli de la Ciudad de México.

Cabe resaltar que se casaron después de 6 años juntos, por lo que ya suman 15 años siendo una pareja.

Pero hay que recordar que la boda fue transmitida en vivo por Las Estrellas. Así que previo al enlace, Eugenio Derbez preparó un capítulo especial para no olvidar a su querida 'Familia P.Luche', en donde Alessandra se molesta por casarse con 'Ludovico', en medio de reclamos porque no puede separar la ficción con la vida real.

En el divertido momento, 'Federica' (Consuelo Duval) llega a la iglesia para darse cuenta de "la traición" de su marido, mientras resultó sorpresivo el gran parecido que tienen los hijos de 'Ludovico' con los de Eugenio Derbez.

En 2018, Eugenio compartió un video en YouTube, junto a una reflexión sobre el matrimonio.

"El matrimonio no es fácil, porque no basta sólo el amor. Se trata de construir juntos una vida, no sólo con buenos momentos, si no con todo aquello que fortalezca nuestro proyecto de vida. Por eso, cada risa y cada lágrima, han hecho que cada día a tu lado, haya valido la pena. Te amo!!!".



