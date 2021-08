Eugenio Derbez se solidariza con Julián Gil por no poder ver a su hijo, como a él le pasó

En la segunda temporada de 'De viaje con los Derbez', Eugenio le contó a su hijo José Eduardo los intentos por estar con él ante la negativa de Victoria Ruffo, por lo que cuando le preguntan sobre el caso de Julián Gil, se solidariza.

Y es que Eugenio Derbez insiste en que le guarda rencor a Victoria Ruffo porque no le permitía estar con su hijo, como ahora ocurre con Marjorie de Sousa y Julián Gil.

Ante la prensa, el actor comentó: "Me da mucha tristeza lo de Julián porque yo pasé por eso y es un dolor terrible el no poderte acercar a tu hijo, lo entiendo y estoy con él; los pleitos de los padres es una cosa y la relación con los hijos es otra y no deberían estar separados".

Fue honesto: "Me da mucho coraje que todavía le pregunten 'Oye José Eduardo, ¿qué sientes de esa etapa en la que tu padre no estuvo contigo?', ¿Por qué no le preguntan qué sientes que tu mamá no te dejó ver a tu papá?, Que es muy diferente, ese es mi coraje contra su mamá".

Las palabras de Eugenio llegaron hasta Julián Gil, quien compartió el video y aprovechó para explicar sobre la alienación parental.

"Y este no es un caso de Eugenio y Julián, no es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad, esta enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar … Le tocó a él, me toca a mí pero piensen un segundo en los niños. ¿Por qué tiene que crecer sin la figura paterna o materna? ¿Por qué? ¿Sabían que es un delito? Sabias que se trata con psiquiatras y especialistas? Y a la prensa o los familiares (en el caso de no ser público )".

"NO le pregunten al niño como te sientes por no crecer con su papa … pregúntenle por que tu mamá no te dejó ver a tu papá… Y como en niño por ser niño “manipulado”no puede hablar pregúntenle a la mamá. ¿Por que no deja que El Niño comparta con su PAPA? Llevo 4 años haciéndoles a ustedes la misma pregunta.

"No le pregunten como está El Niño pregúntenle por que NO ME LO DEJA VER .. Bueno la contestación ya la sabemos … NO VOY A HABLAR DEL TEMA… claro No tiene nada que decir … Toca esperar hasta que El Niño ya grande quiera ver a PAPA

Pues acá estaré hijo … #alienacionparental #BORRANDOAPAPA".

