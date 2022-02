Eugenio Derbez desafiaba a La Ruffo en 1991 con TVyNovelas: "Si se entera Victoria, me mata"

Eugenio Derbez causó polémica al desenmascarar a Victoria Ruffo y su negativa ante aclarar que su 'boda' no fue falsa, sino una fiesta de compromiso; en los archivos de TVyNovelas encontramos que hablar pese a que ella se podría enojar, era algo que el actor hizo desde antes de tener a su hijo José Eduardo.

Ocurrió a finales de 1991, cuando se rumoraba que La Ruffo estaba embarazada. Aunque al principio Eugenio se negó a confirmar la noticia, por miedo a su entonces novia Victoria, finalmente nos confirmó en exclusiva que sí había posibilidades de que estarían esperando a un bebé y que hasta Silvia Derbez ya estaba enterada.

Cabe mencionar que en 1991 sorprendió a todos el noviazgo de La Queen con Derbez. Ella terminó su noviazgo con el presentador Ricardo Rocha, y al poco tiempo se supo del romance con Eugenio; incluso se hablaba de boda y del embarazo.

El reportero Guillermo Ramírez esperó a Eugenio afuera del hotel de Paseo de la Reforma donde se presentaba con su show nocturno para preguntarle si Victoria estaba embarazada. Él dijo que tenían planes y que lo encargarían a mediados de 1992, pero ante la insistencia, Derbez dijo: "Yo creo que será la propia Victoria quien confirme esa información. Estoy un poco limitado para hablar del tema, pues Victoria es muy especial en cuanto a informaciones sobre su vida privada".

-Eugenio, ¿no estarás mintiendo para que Victoria no se moleste? "(Ríe, toma aire profundamente( Este... no, no, mira. Ay Dios mío, es que esto es muy difícil (hace una pausa). Hay un, hay un... ¡híjole mano, me pones a parir chayotes! (Ríe nervioso, hace una pausa)... existe una posibilidad (vuelve a reír nervioso). Si se entera Victoria me mata, eh, te lo digo en serio. Yo no esperaba ahorita una entrevista (son las doce de la noche del sábado 9 de noviembre de 1991) y no me gusta hablar sin consultar antes a Victoria".

José Eduardo Derbez nació el 14 de abril de 1991, cinco meses después de esa entrevista con TVyNovelas donde Eugenio Derbez dejó claro que le preocupaba que Victoria Ruffo se enojara al hablar de su vida privada.

Ahora, en enero de 2022, Derbez quizá le hizo pasar coraje a La Queen porque finalmente decidió revelar que ella no ha querido aclarar que él nunca la engañó con una boda falsa, y que incluso, Victoria Ruffo usó ese supuesto engaño para ganar en su pleito legal por la custodia de José Eduardo.

En entrevista con Yordi Rosado se descosió: "Esto lo voy a contar porque es un tema que de verdad me puede mucho, me duele mucho porque he cargado con esto toda la vida…".

Recordó que cuando se casó con Alessandra, él le pidió de regalo de bodas a José Eduardo Derbez que su mamá desmintiera los rumores, pero no lo hizo. Así que relató que después de una ruptura intentaron resolver su vida en pareja, por lo que se fueron a vivir juntos.

"No puedes engañar, cuando ella ya era doña Victoria Ruffo, con todo el colmillo y yo apenas acababa de comprar mi primer coche. ¿Cómo voy a engañar y hacer una boda falsa con toda la gente alrededor, tú crees que su mamá y sus amigos no sabían?".

Pero luego vino lo peor. “Cuando nos separamos, Victoria y yo, quiero suponer, porque esto no lo sé yo, que el abogado le ha de haber dicho: ‘¿Cuándo se divorciaron? Porque yo leí que se casaron… Lo vamos a demandar por daño moral diciendo que te engañó’… Entonces cuando me llega a mí esta noticia yo no lo podía creer. Yo dije: ‘¿Quién en sus cinco sentidos va a pensar que puedes engañar a… Victoria Ruffo?... ¿Por qué los medios no investigan un poquito más?... Era una fiesta para entregarle de una manera romántica los anillos… y he cargado con eso y hasta la fecha nunca había platicado la historia completa…".

Eugenio Derbez ha insistido por años en su versión de los hechos, sobre que Victoria Ruffo sí sabía que era una fiesta, "que ella utilizó para quitarme al niño, con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado".

